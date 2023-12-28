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الرياضة

«السيارات الكهربائية» تخوض «التحدي الأضخم» في «تل مرعب»

«السيارات الكهربائية» تخوض «التحدي الأضخم» في «تل مرعب»
28 ديسمبر 2023 12:30

الظفرة (الاتحاد)

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ينطلق يوم الجمعة سباق صعود تل مرعب للسيارات، في أول أيام التحدي الأضخم، ضمن فعاليات اليوم الثاني والعشرين لمهرجان ليوا الدولي 2024، ويشهد البرنامج الذي يستمر 3 أيام منافسات السيارات الكهربائية وفئة الـ6 سلندر توربو، وفئة 8 سلندر غاز.
ويعد صعود التل البطولة الأشهر في «مهرجان مرعب» الذي ينظمه نادي ليوا الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية.
أكد حمدان المزروعي مدير عام نادي ليوا الرياضي، أن صعود السيارات للتل من المنافسات القوية، خاصة مع درجة الانحدار القوية لتل مرعب، والتي تجعل من منافسة الصعود تجربة مثيرة، وقال: التحدي ليس صعود التل، وإنما تحقيق زمن قياسي في التجربة، ومحاولة الوصول إلى أقوى فئة.
وقال: تم تقسيم المنافسة في صعود التل إلى ثلاثة أيام هذا الموسم في تجربة جديدة، بعد أن كانت تقام على مدار يومين في السنوات الماضية، وهناك ثلاث فئات في اليوم الأول، ثم فئتان السبت، والختام يوم الأحد مع ثلاث فئات، ليكون المجموع ثماني فئات.
وعن انضمام الفئة الجديدة السيارات الكهربائية لصعود التل للمرة الأولى، قال حمدان المزروعي: نرغب في كل موسم أن يكون هناك إضافات جديدة للمنافسة، وبعد دراسة وتخطيط قررنا أن تنضم فئة السيارات الكهربائية هذا الموسم، حتى يكون تحدياً فريداً من نوعه ومبتكراً في صعود التل.
ومن المقرر أن تنطلق المنافسة في الساعة السابعة مساء الجمعة، وتستمر حتى نهاية جميع المحاولات للسيارات المشاركة، بواقع محاولتين لكل سيارة.

 

الإمارات
أبوظبي
مهرجان ليوا الدولي
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