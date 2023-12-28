«أبوظبي» بطل «الفرق» في «التقاط الأوتاد»



أبوظبي (الاتحاد)



شهدت ميادين قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم، بطولة اتحاد الفروسية والسباق لالتقاط الأوتاد، بمشاركة 12 فريقاً من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة.

وأحرز سيف الحارثي المركز الأول في الرمح على المستوى الفردي، بعد أن حصد 56 نقطة، وتبعه محمد صغير زرجار «54 نقطة»، ووليد بشير «52 نقطة».

وأحرز فريق أبوظبي المركز الأول على مستوى الفرق، برصيد 194 نقطة، وتبعه فريق سلطان «186.5 نقطة»، وفريق صحارى «أ» وله «179 نقطة».

وفي منافسات السيف «فئة الفردي»، تصدر سيف الحارثي البطولة، وله «54 نقطة»، وتبعه محمد شعيب «50.5 نقطة»، ومدثر شريف «50 نقطة».

ونال لقب الفرق في منافسات السيف أيضاً فريق أبوظبي برصيد 176 نقطة، وتبعه فريق سلطان «168.5 نقطة»، وفريق صحارى «أ» بـ «167.5 نقطة».

وعقب ختام المنافسات، توج الفائزين عبد الله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الفروسية والسباق، وراشد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد بالاتحاد، ومحمد الجنيبي، مدير الفعاليات بقرية بوذيب.