جوارديولا: نعم هذا «السيتي» من «أحاديث الطائرة»!

لندن (د ب أ)



أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بفوز فريقه على إيفرتون بنتيجة 3-1، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي، وفي أول مباراة لـ «السيتي» منذ التتويج بلقب مونديال الأندية في جدة، للمرة الأولى في تاريخه.

ونجح السيتي في العودة بعد التأخر بهدف للمباراة الرابعة على التوالي، ليتقدم إلى المركز الرابع.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا قوله: فوز ضخم بالنسبة لنا، بعد عودتنا من السعودية أبطالاً للعالم.

وأضاف: كنا سعداء برد الفعل من جانبنا، وأثبتنا مرة أخرى مدى تميز هذه المجموعة من اللاعبين والعقلية التي نمتلكها.

وقال: نحن نريد أن نكون هناك، أعرف أننا لسنا في صدارة الدوري، ستحدث الكثير من الأمور، لم أر أبداً الدوري الإنجليزي، حيث يمكن للفرق الواقعة في المراكز المنخفضة والمتوسطة في الدوري أن تهزم الجميع في كل مباراة، سيكون هناك الكثير من المفاجآت، والأمر هو أن نكون هنا.

وأضاف٬ سعداء بالفوز باستثناء تلقينا هدفاً، بعد أن لعبنا بشكل جيد، وفي الشوط الثاني زدنا من إيقاعنا، ولعبنا على الجناحين وكان ذلك جيداً.

وقال جوارديولا: هذه هي الكرة والحياة، كيف تتفاعل في اللحظات الصعبة، نحب أن نكون متقدمين 4 - صفر بعد 20 دقيقة، ولكن في الواقع الحقيقي لكرة القدم يحدث ذلك، حدث ضد بالاس، وأتذكر على متن الطائرة في رحلة العودة من السعودية، بعد أن أصبحنا أبطالاً للعالم، استمعت إلى اللاعبين، لم يكونوا يعرفون، وبدأوا يتحدثون عن إيفرتون، قلت نعم هذا هو فريقي، رأينا الفرق التي هزمناها هنا، كانت استثنائية.

وأشار المدرب الإسباني: بعد سنوات عديدة لا يزال لديهم الشعور بأنهم يرغبون في المحاولة مرة أخرى، لعبنا بشكل جيد، ولكننا لم نتمكن من الفوز، لقد خسرنا مباراة واحدة من بين 12 إلى 13 مباراة، كان أستون فيلا أفضل بكثير، ولكن الباقي كنا أفضل، كنا هناك، ولكن لم نتمكن من القيام بذلك، هذه هي كرة القدم.

وأشاد جوارديولا بلاعبه فيل فودين البالغ 23 عاماً، والذي افتتح التسجيل أمام إيفرتون. وقال جوارديولا: ننسى أحياناً مدى صغر فيل، الموهبة موجودة، جناح، مهاجم، يلعب في العمق، يمكنه اللعب كصانع ألعاب هجومي، ومن دون خيارات من إيرلينج هالاند نحتاج إلى حاسة الهجوم وخلاف ذلك، ليس لدينا العديد من اللاعبين الذين لديهم الإحساس بالمرمى، ذلك هو السبب في أهمية كيف يلعب، نشعر بالسعادة.

واختتم جوارديولا حديثه بالقول: لا تنس أنه شاب، ولديه الكثير ليتحسن ويصبح عالمياً لسنوات عديدة.