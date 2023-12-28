سون يدخل كأس آسيا بـ «العطش 64»!



سيول (أ ف ب)

سيكون سون هيونج-مين من أبرز نجوم المنتخب الكوري الجنوبي، خلال مشاركته في كأس آسيا لكرة القدم التي تنطلق في 12 الشهر المقبل في قطر، وذلك بحسب التشكيلة التي أعلنها المدرب الألماني يورجن كلينسمان الطامح إلى إنهاء صيام «محاربي تايجوك» عن إحراز اللقب طوال 64 عاماً.

وسيتولى نجم توتنهام الإنجليزي مهمة قيادة منتخب يضم لاعبين متميزين آخرين مثل هي-تشان هوانج الذي سجل الأربعاء ثنائية في فوز فريقه ولفرهامبتون على برنتفورد 4-1 في الدوري الإنجليزي، رافعاً رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم في «البريميرليج».

كما تضم تشكيلة الـ26 لاعباً مدافع بايرن ميونيخ الألماني مين-جاي كيم، ولاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي كانج-إين لي.

ولم تحرز كوريا الجنوبية لقب كأس آسيا منذ 1960، لكن كلينسمان يبدو متفائلاً بقوله «أعتقد أننا جاهزون لهذا الحدث الكبير جداً، إنها 64 سنة، و64 سنة فترة طويلة جداً بالنسبة لكوريا، حان الوقت من أجل إنجاز الأمر (الفوز باللقب)».

ووقعت كوريا الجنوبية ضمن المجموعة الخامسة التي تضم ماليزيا والأردن والبحرين، وتبدو بالتالي مرشحة بقوة للتأهل في الصدارة، على أمل ألا تلقى نفس مصير النسخة الماضية عام 2019 في الإمارات، حين خرجت من ربع النهائي بالخسارة 0-1 أمام قطر المتوجة لاحقاً باللقب.

ويملك كلينسمان، الفائز بكأس العالم مع ألمانيا عام 1990، أحد أقوى المنتخبات في البطولة القارية وأفاد أنه»يرى في أعينهم أنهم متعطشون لخوضها»، مضيفاً «لدي شعور جيد لأنهم يقومون بعمل جيد في أنديتهم، إنهم بصحة جيدة، جاهزون بدنياً، طموحون، ومتعطشون جداً، هذا هو الأساس من أجل خوض بطولة جيدة».

ويخوض سون كأس آسيا للمرة الرابعة، وكان جزءاً من التشكيلة التي خسرت أمام أستراليا المضيفة في نهائي عام 2015.

وقال كلينسمان «لدينا الكثير من العناصر المختلفة في هذه التشكيلة، وهذا يجعلنا من المرشحين للفوز بكأس آسيا، علينا تجهيز هذه العناصر خلال الأسبوعين المقبلين، ومن ثم الدخول في البطولة بثقة».

وتضم التشكيلة 26 لاعباً هم سيونج-جيو كيم «الشباب السعودي»، هيون-وو جو «أولسان»، بوم-كيون سونج «شونان بيلمار الياباني»، ويونج-جوون كيم وتاي-هوان كيم وسيونج-هيون جونج ويونج-وو سيول أولسان»، مين-جاي كيم «بايرن ميونيخ الألماني»، جو-سونج كيم «أف سي سيول»، جي-سو كيم «برنتفورد الإنجليزي»، كي-جي لي «سوون»، جين-سو كيم «تشونبوك»، ويونج-وو بارك «العين الإماراتي»، إين-بيوم هوانج «النجم الأحمر بلجراد الصربي»، هيون-سيوك هونج «خنت البلجيكي»، سون-مين لي «جوانجو»، جاي-سونج لي «ماينز الألماني»، كانج-إين لي «باريس سان جيرمان الفرنسي»، هيونج-مين سون «توتنهام الإنجليزي»، وو-يونج جيونج «شتوتجارت الألماني»، هي-تشان هوانج «ولفرهامبتون الإنجليزي»، سيون-مين مون وجين-سيوب بارك «تشونبوك»، هيون-جون يانج «سلتيك الأسكتلندي»، وجوي-سونج شو «ميدتييلاند الدنماركي»، هيون-جيو أوه «سلتيك الأسكتلندي».