العين يواجه ناساف في دور الـ 16 لأبطال آسيا



الرياض (د ب أ)



أجريت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وأسفرت عن مواجهات مثيرة، وتم في البداية إجراء قرعة في منطقتي الغرب والشرق، لنقل فريق من المستوى الأول إلى المستوى الثاني.

وأسفرت قرعة الغرب عن تحول ناساف الأوزبكي إلى المستوى الثاني، وبانكوك إلى المستوى الثاني في قرعة الشرق.

وكان قد تأهل بالمستوى الأول من أندية الشرق 5 أندية، وهي بانكوك التايلندي، ويوكوهاما الياباني، وفينتفورت كوفو الياباني، وكاواساكي الياباني، وبوهانج ستيلرز الكوري، وفي المستوى الثاني تشونبوك هيونداي الكوري، شاندونج الصيني، أولسان هيونداي الياباني. وتأهل بالمستوى الأول من أندية الغرب 5 أندية، وهي الهلال والاتحاد والعين والنصر وناساف الأوزبكي، فيما تأهل في المستوى الثاني 3 أندية هي سباهان الإيراني ونافباخور الأوزبكي والفيحاء السعودي.

وأسفرت قرعة الغرب عن مواجهة سعودية خالصة، حيث يلتقي النصر مع الفيحاء، كما سيكون الهلال السعودي على موعد مع مباراة مثيرة مع سباهان أصفهان الإيراني، فيما يلتقي العين الإماراتي مع ناساف كارشي الأوزبكي، ويلتقي الاتحاد السعودي مع نافباخور الأوزبكي.

وتلعب أندية العين والنصر والهلال والاتحاد مباراة الذهاب خارج أرضها، فيما تقام مباريات الإياب على ملعبها.

فيما أسفرت قرعة الشرق عن مواجهات قوية، حيث يلتقي تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي مع مواطنه بوهانج ستيلرز، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع فينتفورت كوفو الياباني، وشاندونج الصيني مع كاواساكي الياباني، وبانكوك التايلندي مع يوكوهاما الياباني.

وتلعب أندية بوهانج ستيلرز وفينتفورت كوفو وكاواساكي ويوكوهاما مباريات الذهاب خارج أرضها، فيما تلعب مباريات الإياب على ارضها.

وتأهل إلى ثمن النهائي من منطقة الغرب 8 أندية، بواقع 5 من مركز الصدارة، إلى جانب 3 أندية تأهلت أفضل مركز ثانٍ، فيما أجريت قرعة اختير منها نادياً من المتصدرين، لينضم إلى المستوى الثاني رفقة الأندية الثلاث. ومن المقرر أن تقام مباريات الدور الـ16 لفرق الغرب 12 و13 فبراير المقبل، على أن تقام مواجهات الإياب 19 و20 من الشهر ذاته، فيما تقام مباريات الذهاب لحساب الدور ذاته بالنسبة لفرق الشرق يومي 13 و14 فبراير على أن تقام جولة الإياب 20 و21 من الشهر ذاته.

وفي مباريات دور الثمانية، يلتقي الفائز من مباراة ناساف والعين، مع الفائز من مباراة الفيحاء والنصر، في حين يلتقي سباهان والهلال مع الفائز من مباراة نافباخور والاتحاد.

كما يلتقي الفائز من مباراة تشونبوك وبوهانج مع الفائز من مباراة أولسان فينتفورت كوفو، فيما يلتقي الفائز من مباراة شاندونج وكاواساكي مع الفائز من مباراة بانكوك ويوكوهاما. وتقام مباريات الذهاب لدور الثمانية لفرق الغرب 4 و5 مارس المقبل، فيما تقام مباريات الإياب 11 و12 مارس.

فيما تقام مباريات دور الثمانية لفرق الشرق 5 و6 مارس، فيما تقام مباريات الإياب 12 و13 من ذات الشهر.