مبابي.. «هدية سوبر» من الريال إلى برشلونة!



عمرو عبيد (القاهرة)



تحت عنوان «سري للغاية»، نشرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية تقريراً فجّرت من خلاله «قنبلة» مثيرة للجدل، حيث نقلت عن أحد المصادر أن الفرنسي كليان مبابي يقترب من برشلونة، بعكس ما تداولته الصحف العالمية، خلال السنوات الماضية، وعادت للحديث عنه خلال الأيام القليلة السابقة، قبل فتح باب الانتقالات في «ميركاتو الشتاء». وذهبت الصحيفة إلى أبعد من ذلك، عندما كشفت عن «خطة دوناتيلو» التي يعدها «البارسا» لخطف نجم باريس سان جيرمان في العام المقبل!

وقالت «موندو ديبورتيفو» إن الأخبار التي تسربت قبل أسابيع قليلة، حول انسحاب ريال مدريد من سباق صفقة مبابي، تبدو حقيقية الآن، حيث ظهرت أسباب ذلك الانسحاب «المزعوم»، مشيرة إلى اتفاق «سري» بين رئيسي «الريال» و«البارسا»، بيريز ولابورتا، خلال اجتماعهما الأخير الذي دار بعيداً عن الأنظار في «بلدة ساحلية»، في إطار التنسيق الخاص بإطلاق «دوري السوبر»، وأكدت الصحيفة أن رئيس «الملكي» وعد نظيره «الكتالوني» بالابتعاد عن صفقة مبابي، وتسهيل مهمة «غريمه» في التعاقد معه، حال استمرار دعم برشلونة الكامل وغير المشروط لمشروع ريال مدريد بإقامة «دوري السوبر».



وحسب الصحيفة، أكد بيريز خلال ذلك اللقاء «السري» أنه سينسحب من صفقة مبابي، وسيوصي المقربين من النجم الفرنسي بالتوقيع مع برشلونة، لكن شرطه الوحيد ألا يُسجّل مبابي بقدمه اليمنى في مباريات «الكلاسيكو» التي تجمع «الغريمين»، وهو ما يبدو «مزحة» بكل تأكيد لا تكشف عن حقيقة «الاتفاق السري»، الذي وُضع له هذا «الاسم الرمزي» الذي يشير إلى مبابي من جانب بعض الأفراد في إدارة «البلوجرانا»، التي تسعى للاحتفال بافتتاح الملعب الجديد «كامب نو»، وكذلك ذكرى تأسيس النادي الـ125، بـ«سيناريو جديد» و«نجم عالمي»، يجلب الكثير من الإيرادات إلى النادي، ويُعيد الأضواء إليه بقوة.

وذكرت «موندو ديبورتفو» أنه حال إتمام انطلاق «دوري السوبر»، حسب الاتفاق مع ريال مدريد، فإن برشلونة سيخصص ما يقارب مليار يورو، من أجل إتمام تلك «الصفقة الخيالية»، وقالت إن المصدر أكد على الدور الكبير الذي يلعبه مدرب سان جيرمان، لويس إنريكي، في إقناع مبابي بالانتقال إلى برشلونة، ذاكراً له أن الصحف الكتالونية «ودودة» وأن التعامل معها يحمل «الكثير من المتعة»، حيث أخبره بتجربته وذكرياته الجيدة معها، كما أوصى إنريكي بالكثير من المطاعم في المدينة لنجمه الفرنسي!

الصحيفة الكتالونية ذهبت إلى مناطق بعيدة جداً في تلك الصفقة «المزعومة»، مما صبغ التقرير بلمحة «ساخرة غريبة»، حيث أشارت إلى أن مبابي سيعيش في منزل ديمبيلي بالمنطقة العليا في برشلونة، وأنه سيعطيه مجموعة ألعاب الفيديو التي تركها في المخزن، لكن العيب الوحيد هو أن ديمبيلي فقد مفاتيح ذلك المنزل، لكنه يملك بضعة أشهر للبحث عنها قبل انتقال زميله إلى فريقه السابق!

الطريف أن الصحيفة تحدث عن كون مبابي أحد أكثر اللاعبين التزاماً بالاستدامة واحترام البيئة، وسيكون مبتهجاً جداً لمعرفته أن برشلونة قد حصل على شهادة «البيئة الحيوية»، ولن يتردد وقتها في قبول عرض «البارسا»، أما الأكثر طرافة، فكان قولها إن مبابي نشر عبر حسابه الشخصي ملخصاً موسيقياً يتعلق بمنصة «سبوتيفاي»، ولهذا سيقدم له لابورتا وعداً بالاشتراك مدى الحياة في المنصة، كجزء من المكافآت التي سيحصل عليها!