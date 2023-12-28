«شراكة» بين «أدنوك» وبيراميدز



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أدنوك للتوزيع، إبرام شراكة رسمية مع بيراميدز المصري، حيث يعتبر أحد أهم الفرق المتصدرة للدوري المصري، والمشارك أيضاً في دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

وأُعلن عن الشراكة الجديدة، خلال حفل رسمي أقيم في مقرّ الشركة في أبوظبي، حيث تعتبر الأولى من نوعها لأدنوك للتوزيع مع فريق رياضي من خارج الإمارات.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس، التنفيذي لأدنوك للتوزيع: عملنا في أدنوك للتوزيع منذ دخولنا سوق مصر رسمياً في وقت سابق من العام الحالي على التقدم بخطى ثابتة لتوسيع وجودنا، وتعزيز أنشطتنا على مستوى الجمهورية، حيث تعتبر مصر أحد أهم الأسواق وأسرعها نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وندرك الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها كرة القدم في مصر، ومدى شغف جماهير الشعب المصري بها، ما يجعل من «بيراميدز» شريكاً مثالياً لنا، وتعكس الشراكة التزامنا لدعم المجتمعات المحلية، وحرصنا على تشجيع المواهب الرياضية الواعدة الشابة في مصر.

وأكد المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، اعتزازه بتلك الشراكة مع شركة بقيمة أدنوك للتوزيع، وأن النادي من جانبه يسعى لتحقيق أكبر نجاح لكلا الطرفين من تلك الاتفاقية، مشدداً على تطلعه إلى مستقبل مؤثر لتلك الشراكة.