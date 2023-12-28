نيكوليش: «التفاصيل الصغيرة» تحدد البطل



رضا سليم (دبي)



أكد الصربي ماركو نيكوليتش، مدرب شباب الأهلي أهمية الفوز في كأس السوبر أمام الشارقة يوم الجمعة، وحصد لقب جديد يضاف إلى سجل إنجازات ناديه، معتبراً أن البطولة تعد حدثاً متميزاً لكرة القدم الإماراتية.

وقال: الظروف اضطرت «الفرسان» إلى خوض 7 مباريات خلال فترة 20 يوماً، ولا نقدم الأعذار مقدماً، ولكن نخوض المباراة بالتشكيلة المتاحة لنا من اللاعبين الذين يعدون الأفضل حالياً وثقتي بهم كاملة.

وأشار نيكوليتش إلى أن فريقه يحتاج إلى أن يحالفه بعض «التوفيق»، الذي غاب عنه الفترة الماضية، من أجل الفوز بكأس البطولة، وقال: أهدرنا العديد من الفرص، وقدمنا مستوى متميزاً في المباريات، ولم يحالفنا الحظ، ولاعبو فريقي لديهم الرغبة والحماس للفوز بكأس السوبر، لكنها مهمة لن تكون سهلة في مواجهة الشارقة الذي يملك لاعبوه الخبرة، ومدربه متمرس، وأعتقد أن «التفاصيل الصغيرة» ستحدد مصير الكأس.

وأوضح مدرب «الفرسان» أن المباراة بطولة بحد ذاتها منفصلة عن بقية بطولات الموسم، ولا يمكن ربطها بالمباريات التي خاضها الفريق الفترة الأخيرة، علاوة على أن الموسم لا يزال مستمراً، ولم تحسم نتائج باقي المنافسات بعد، ولا أعترف ببطل الشتاء أو بطل الصيف والدوري يُحسم في نهايته.

وطرح نيكوليتش السؤال، وقال: لماذا أفكر في الخسارة، وهدفي دائماً هو الفوز وحصد البطولات، والناحية النفسية مهمة للغاية، وأمامنا 90 دقيقة، للفوز بـ «السوبر»، ومهمتي هي زيادة إرث النادي من البطولات، وبالنسبة لي دربت فرقاً كبيرة في 5 دول مختلفة، ودائماً تكون هناك ضغوط كبيرة، وأي مدرب يحب العمل في هذه الأجواء التنافسية.

وأوضح أنه خاض «السوبر» في عدد من الدول، ورابطة المحترفين تقوم بجهد كبير في تنظيم الحدث الكبير، لأنه جماهيري والتنظيم رائع، وأتمنى أن يخرج بالشكل المطلوب، مطالباً الجماهير بحضور المباراة.

وقال يوسف جابر لاعب شباب الأهلي: الجميع جاهزون للمباراة، ودائماً فريقي مطالب بالفوز والبطولات، واللاعبون يحاولون تخفيف الضغوط، ولابد أن يعطي كل منهم 200%، ودائماً اللاعب متحفز، ولكن الأخطاء موجودة.