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الرياضة

إيسكو يمدد عقده مع بيتيس إلى 2027

إيسكو يمدد عقده مع بيتيس إلى 2027
28 ديسمبر 2023 20:24

 
باريس (أ ف ب) 

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أعلن نادي ريال بيتيس اشبيلية سابع الدوري الإسباني لكرة القدم، تمديد عقد لاعب وسطه الوافد هذا الصيف إيسكو حتى عام 2027.
وخاض اللاعب السابق لريال مدريد والبالغ «31 عاماً» 24 مباراة مع ريال بيتيس منذ انضمامه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وسجل ثلاثة أهداف مع أربع تمريرات حاسمة.
ويقدم إيسكو المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات مع النادي الملكي، بداية موسم رائعة مع الفريق الأندلسي، بعد تجربة مخيبة مع جاره إشبيلية، حيث فسخ عقده بعد أربعة أشهر ونصف الشهر فقط.
وأصبح إيسكو في غضون أشهر قليلة أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب التشيلي مانويل بيليجريني.
ويحتل بيتيس إشبيلية المركز السابع في الدوري، وسيخوض ملحق الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي أمام دينامو زغرب الكرواتي في فبراير المقبل، بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثالث للمجموعة الثالثة خلف جلاسكو رينجرز الأسكتلندي وسبارتا براغ التشيكي.

الدوري الإسباني
ريال بيتيس
ريال مدريد
إيسكو
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