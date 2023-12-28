باتشيكو: الإجهاد وراء عدم تتويج بيراميدز بـ «السوبر المصري»

أبوظبي (د ب أ)



أكد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لبيراميدز، أن الإجهاد أثر بشدة على لاعبيه، وهو ما تسبب في حصوله على المركز الثالث بكأس السوبر المصري لكرة القدم، المقامة في أبوظبي.

أوضح باتشيكو في تصريحات أدلى بها في المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز فريقه بالميدالية البرونزية للبطولة، بعد فوزه 5-4 بركلات الترجيح على سيراميكا كليوباترا، أنه اضطر لإجراء العديد من التعديلات في تشكيل الفريق.

أضاف مدرب بيراميدز أن الفرق الأربعة المشاركة في البطولة قدموا مستويات قوية خلال البطولة، لكن فريقه لم يتمكن من التتويج باللقب، رغم أن الحصول على كأس البطولة كان هدفه منذ البداية.

أشار إلى أنه يثق في جميع لاعبيه وقدراتهم وفي ظل غيابات بسبب الإصابات كان قراره بالدفع بالعناصر التي لا تشارك كثيراً، وهو بالفعل يثق في الشباب الجدد والعناصر التي أضيفت لقائمة الفريق.

وتحدث باتشيكو عن لقاء بيراميدز وسيراميكا، حيث قال «كانت هناك بعض الصعوبات بسبب سرعة إيقاع المباراة، لكن في النهاية يجب توجيه الشكر للاعبين على أدائهم وظهورهم بمستوى طيب للغاية».

شدد المدرب البرتغالي على أن سيراميكا من الفرق القوية التي تلعب بشكل متميز في جميع المباريات، موضحاً أنه كان من الطبيعي أن يظهر بشكل متميز في الشوط الثاني تحديداً. وتابع «الدوري المصري أصبح يملك لاعبين وأندية على مستويات متميزة، وبيراميدز كان مسيطراً الشوط الأول بالكامل، وبعد استعادة التركيز أصبح الفريق أكثر تماسكاً، ونجح في التركيز بقوة في النهاية، وبفضل شخصية اللاعبين نجح في حسم الفوز لمصلحته في النهاية. وكشف باتشيكو أن الخسارة في الدور نصف النهائي للمسابقة أمام مودرن فيوتشر بركلات الترجيح كان بمثابة سيناريو سيئ للغاية نفسياً للاعبين ولجميع أفراد الفريق، مشيراً إلى أنه كانت هناك لحظات غير جيدة قبل لقاء سيراميكا، وفي النهاية كان الفوز في اللقاء.

أكد باتشيكو أنه لابد من منح اللاعبين راحة لاستعادة لياقتهم البدنية والذهنية والظهور بمستوى أفضل في الفترة المقبلة، مضيفاً أنه بعد عام واحد في بيراميدز، يدرك جيداً أن هناك الكثير من الضغوط على اللاعبين، وبالتالي خسارة البطولات في مراحل الحسم، وسيعمل على إيجاد طريقة أفضل للتعامل نفسياً مع اللاعبين في المرحلة المقبلة.

وأشاد مدرب بيراميدز بجهود مجلس أبوظبي الرياضي وأبوظبي على التنظيم المثالي لبطولة كأس السوبر المصري، مشدداً على أن «البطولة كانت مثالية في كل شيء، ولابد من توجيه الشكر لمن اجتهدوا في الوصول لهذا الشكل».

يذكر أن بيراميدز خسر 13- 14 بركلات الترجيح أمام مودرن فيوتشر في الدور قبل النهائي للبطولة، يوم الاثنين الماضي، ليلعب أمام سيراميكا في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية.