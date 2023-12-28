الاتفاق.. «النزيف مستمر»



الرياض (أ ف ب)



واصل الاتفاق نزف النقاط، وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثامنة توالياً، بتعادله مع ضيفه الحزم 1-1، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة، من الدوري السعودي لكرة القدم.

وكان رجال المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد في طريقهم إلى استعادة نغمة الانتصارات، عندما تقدموا بهدف الجامايكي ديماراي جراي في الدقيقة 70، لكن الحزم أدرك التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق البرتغالي أنطونيو كارفاليو «توزي» من ركلة جزاء.

وهي المباراة التاسعة توالياً في مختلف المسابقات التي يفشل فيها رجال جيرارد في تحقيق الفوز، وتحديداً منذ تغلبهم على مضيفهم الوحدة 3-2 في 28 أكتوبر الماضي ضمن المرحلة الحادية عشرة.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 25 نقطة وصعد إلى المركز الثامن بفارق الأهداف أمام الوحدة الذي يحل ضيفاً على الشباب «السبت»، بينما رفع الحزم رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

ودانت الأفضلية إلى الاتفاق خلال الشوط الأول، وكان قريباً من التسجيل عندما توغل جراي داخل المنطقة وسدد كرة قوية بجانب القائم «28».

وأهدر الاتفاق فرصة محققة مطلع الشوط الثاني، عندما تهيأت كرة أمام الفرنسي موسى ديمبيليه، سددها قوية ارتطمت بالحارس التونسي أيمن دحمان وتحولت إلى ركنية «48».

ونجح الاتفاق في افتتاح التسجيل، عندما تلقى جراي كرة داخل المنطقة، هيأها لنفسه وسددها قوية أرضية على يسار دحمان «70».

ولاحت فرصة للاتفاق لمضاعفة النتيجة، لكن رأسية المدافع الاسكتلندي جاك هندري تصدى لها دحمان «82».

وأنقذ حارس المرمى البرازيلي باولو فيكتور الاتفاق من هدف التعادل، عندما تصدى لكرة نواف الحبشي «87»، قبل أن يحصل الحزم على ركلة جزاء، انبرى لها توزي بقوة على يسار فيكتور «91».

وفي مباراة ثانية، أوقف الرياض سلسلة انتصارات ضيفه ضمك وألحق به الخسارة الأولى بعد ثماني مباريات، عندما تغلب عليه 1-0 سجله الجامايكي أندري جراي «51» على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.

ورفع الرياض رصيده إلى 19 نقطة، وصعد إلى المركز الثالث عشر مؤقتاً بفارق نقطة واحدة أمام الشباب، ونقطتين أمام الطائي الذي يستضيف الاتحاد حامل اللقب وصاحب المركز السادس السبت في ختام المرحلة، وثلاث نقاط أمام شريكه السابق في المركز السادس عشر الرائد الذي يستضيف أبها الجمعة، بينما تجمد رصيد ضمك عند 30 نقطة في المركز الخامس.

وبات ضمك مهدداً بالتراجع إلى المركز السادس في حال فوز الاتحاد على الطائي والفتح على الأخدود السبت.

ويلعب الجمعة أيضاً الفيحاء مع الهلال المتصدر، والأهلي مع الخليج، والسبت التعاون مع النصر.