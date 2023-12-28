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الرياضة

استقبال حافل لأبطال «خليجية الجولف»

استقبال حافل لأبطال «خليجية الجولف»
28 ديسمبر 2023 22:13

 
دبي (الاتحاد) 

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عادت بعثة منتخب الجولف، بعد المشاركة في البطولة الخليجية الثانية للأشبال تحت 13 سنة والسابعة للناشئين تحت 15 سنة، والسادسة للسيدات في مسقط، وحصدت 7 ميداليات «5 ذهبيات، وميدالية فضية وبرونزية».
وحظيت البعثة باستقبال حافل في مطار دبي الدولي، وتقدم المستقبلين عمر عبدالرحمن مدير مركز القيادات الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، ويحيى القباني ممثل الهيئة العامة للرياضة، ووليد العطار عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأكرم سكيك المدير التنفيذي للاتحاد.
وقال اللواء طيار «م» عبد الله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف: توجنا 18 شهراً من العمل الجاد والدورات المكثفة، بحصد الإنجازات ورفع علم الدولة في المحفل الخليجي، واستمرار سيطرتنا على المراكز الأولى في البطولات الخليجية، وارتقائنا على منصات التتويج في البطولات العربية التي انطلقت بالعهد الجديد للاتحاد، ما هو إلا دليل على أننا نسير بالاتجاه الصحيح نحو الإنجازات القارية والعالمية. 
وأضاف: منتخبنا بات الرقم الصعب خليجياً وعربياً، بعد أن تحولنا من المشاركة إلى المنافسة وحصد البطولات والألقاب. 

الإمارات
دبي
الجولف
مسقط
عبدالله الهاشمي
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