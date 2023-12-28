الكندي والعرياني يتصدران «فزاع للصيد بالصقور»

دبي (الاتحاد)

انطلقت بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، وسط مشاركة كبيرة في أشواط العامة مُلاك، في فئة جير شاهين.

وشهدت البطولة تنافساً قوياً من أجل حصد المراكز الأولى، وتتواصل حتى 14 يناير المقبل، بجوائز تتجاوز 17 مليون درهم، حيث شارك الصقارون بأكثر من 200 طير في اليوم الأول للمنافسات والمخصص لأشواط جير شاهين للعامة مُلاك.

وشهدت الانطلاقة الصباحية للعامة «مُلاك»، تفوق عبد العزيز الكندي في شوط الرمز فرخ جير شاهين، محققاً المركزين الأول والثاني بالطير «الأسمر» بزمن 17.233 ثانية، والطير «الخضر» بزمن 17.420 ثانية، وثالثاً فهد محمد المنصوري بالطير «اكس» بزمن 17.448 ثانية.

وكسب حمد سلطان العرياني المركز الأول في شوط الرمز جرناس جير شاهين، بالطير «مرهق»، بزمن 17.602 ثانية، يليه سلطان راشد المنصوري بالطير «نوماس»، بزمن 17.687 ثانية، ومحمد جمعة الكتبي بالطير «أمتار» بزمن 17.737 ثانية.

وتتواصل أشواط العامة «مُلاك» لمدة ثلاثة أيام، مع إقامة جير تبع وبيور جير وقرموشة على التوالي، على أن تقام من 2 إلى 5 يناير المقبل أشواط العامة مفتوح لفئات «جير شاهين، جير تبع، بيور جير وقرموشة»، فيما تقام من 9 إلى 12 يناير أشواط الشيوخ لنفس الفئات الأربعة، و7 و8 يناير أشواط المحلي مفتوح لفئتي حر وشاهين على التوالي، و6 يناير أشواط الناشئين لفئتي تبع وتبع جير.

وأكد راشد الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن المركز وفّر جميع التسهيلات التي من شأنها أن تسّرع عملية التسجيل وتبديل الصقور وتبادلها وغيرها من العمليات الأخرى، من خلال التطبيق الإلكتروني.

وأكد عبد العزيز الكندي، أن أشواط الرموز تحمل مواصفات خاصة، وهي بحاجة إلى هدوء وتركيز كبيرين، خاصة في بطولة كبيرة مثل بطولة فزاع للصيد بالصقور، حيث تجتمع نخبة الصقارين على مستوى الدولة.