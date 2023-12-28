الجو جيتسو يرسم لوحة الإبداع بـ 100 ميدالية في «عام الإنجازات»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق اتحاد الجو جيتسو حصاداً وفيراً في عام 2023 والذي شهد بصمات خالدة وإنجازات يذكرها التاريخ على المستويات القارية والعالمية، وحصد أبطال وبطلات الإمارات أكثر من 100 ميدالية، فيما قام اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة بتنظيم واستضافة عشرات البطولات والفعاليات المتميزة.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن الفضل الأكبر وراء كل الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، وما سبقه من أعوام، يعود إلى الدعم اللا محدود من القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بتوفير كل المقومات اللازمة لبناء أجيال متعاقبة من الأبطال القادرين على ترسيخ تفوق الدولة الدائم على منصات التتويج العالمية، ومواصلة حصد الميداليات.

وأضاف: موسم 2023 يمثل أحد أبرز المحطات في تاريخ الاتحاد، حيث تكللت جهودنا بتنظيم واستضافة فعاليات مهمة، تنوعت بين الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، ونجحت البطولات في استقطاب آلاف المواهب المحلية والعالمية، التي تنافست على عدد من أغلى الألقاب على مستوى الرياضة.

وقال: نختتم العام الاستثنائي الحافل بالإنجازات، ونتطلع إلى موسم جديد مليء بالفرص لتعزيز رصيد الدولة من الإنجازات القارية والدولية.

ونجح اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة خلال موسم 2023، في تنظيم أكثر من 20 بطولة وفعالية محلية وعالمية من أبرزها النسخة الـ 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، و4 جولات من مهرجان التحدي للجو جيتسو، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس «أم الإمارات» للجو جيتسو.

وتضمنت قائمة بطولات الجو جيتسو، جولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، والتي تحظى بأهمية كبيرة لدى المحترفين من جميع أنحاء العالم، ومن أبرز البطولات أيضاً، بطولة أبوظبي جراند سلام التي جمعت كوكبة من أبرز نجوم اللعبة من القارات المختلفة.

وكانت «النسخة 15» من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو واحدة من أهم المحطات التي شهدها عام 2023، حيث استقطبت مشاركة قياسية لأكثر من 7 آلاف لاعب ولاعبة.

وكتب خلال العام الماضي، رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، فصلاً جديداً من فصول الإنجازات التاريخية للدولة وللجو جيتسو، باعتباره أول رائد فضاء يمارس هذه الرياضة خلال مهمته في الفضاء.

وسلطت النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو الضوء على إنجاز النيادي ومساهمته في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة، حيث تسلّم درع «الشخصية الأكثر تأثيراً» في الجو جيتسو لعام 2023، تقديراً لدوره وتسطيره إنجازاً استثنائياً يعكس دور الرياضة حافزاً يلهم الرياضيين.

ونظم اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة 4 جولات من بطولة الفنون القتالية المختلطة للناشئين التي شكّلت إضافة مهمة لأجندة فعاليات الموسم، ونجح منتخبنا في حصد 4 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات.

وسجل منتخب الفنون القتالية المختلطة مشاركة متميزة في بطولة آسيا للفنون القتالية المختلطة في المنامة، والفوز بـ 20 ميدالية.

وسجلت البطلة زمزم الحمادي موسماً حافلاً بالتميز، حيث حصدت ذهبيتين في بطولة العالم للجو جيتسو في كازاخستان، وبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة في أبوظبي.

أظهر منتخب الجو جيتسو أعلى مستويات الأداء والريادة، وسجل مشاركة قوية في 7 بطولات قارية وعالمية، والبداية مع بطولة آسيا للجو جيتسو في تايلاند، حيث حصد أبطال المنتخب 16 ميدالية، وبطولة الجائزة الكبرى للجو جيتسو في فرنسا وحققوا 16 ميدالية. وسجل أبطال البساط مشاركة قوية في بطولة الجائزة الكبرى للجو جيتسو في تايلاند مع إحراز 20 ميدالية، كما تألق نجوم جو جيتسو الإمارات ونجحوا في الحفاظ على لقب بطولة العالم للعام الرابع على التوالي في منغوليا، وأهدوا الوطن 14 ميدالية. وتصدر أبطال المنتخب الترتيب العام في بطولة العالم للناشئين في أستانا، وحققوا 46 ميدالية، كما سجل المنتخب أداءً متميزاً في دورة الألعاب الآسيوية بالصين، وحقق 10 ميداليات، كما أسهم الأبطال في تعزيز رصيد الدولة من الميداليات مع مشاركتهم في الألعاب العالمية بالرياض بحصد 4 ذهبيات.

ودخلت أسماء الحوسني التاريخ، وأصبحت أول إماراتية تفوز بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية، كما أضاف خالد الشحي وفيصل الكتبي وشما الكلباني المزيد من الميداليات الذهبية إلى رصيد المنتخب، والذي وصل إلى 10 ميداليات.

وتقديراً لجهوده الدؤوبة وتميزه الإداري ومساهمته الفاعلة في الوصول بالجو جيتسو إلى العالمية، فاز عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، بجائزة الإداري الإماراتي في النسخة الثانية عشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وفاز خالد الشحي بالجائزة عن فئة الرياضي لحصوله على الذهبية في بطولة العالم للجو جيتسو للكبار 2022 و2023، و3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للجو جيتسو للشباب من 2021 إلى 2023.

وشهدت النسخة السابعة من «جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة» فوز مريم العلي بجائزة أفضل رياضية شابة، تكريماً لجهودها المتميزة ونجاحها في حصد 13 ميدالية ذهبية.

امتداد النجاحات

قال فهد علي الشامسي أمين عام اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة: نسعى لأن يشكل الموسم الجديد امتداداً للنجاحات السابقة، في ظل حرص الاتحاد وفرق العمل على الاستثمار الأمثل في المكاسب والبناء عليها، والاستفادة من التحديات وتحويلها إلى فرص والنظر إلى المستقبل بتفاؤل وتطلعات كبيرة.

وأكّد الشامسي أن الاستعدادات للموسم الجديد دخلت مراحلها الأخيرة، وأنّه من المتوقع أن يشهد زيادة ملموسة في عدد الفعاليات والبطولات التي ينظمها الاتحاد، وكل المؤشرات تدل على أن الموسم القادم سيكون استثنائياً على الصعد كافة.