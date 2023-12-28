بينتو يبحث عن «التشكيلة المثالية» لـ «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

يؤدي منتخبنا الوطني لكرة القدم، تدريبه الأخير مساء اليوم، على استاد جامعة نيويورك بالعاصمة أبوظبي، ويشهد وضع «اللمسات الأخيرة» على أداء وتشكيلة المنتخب المرتقبة والمتوقعة، في التجربة الودية الأولى التي يخوضها «الأبيض» بمعسكره الحالي أمام قيرغيزستان غداً، على استاد محمد بن زايد، ضمن مرحلة التحضيرات الحالية للمنتخب، استعداداً للمشاركة في كأس آسيا 2023، والتي تستضيفها قطر من 10 يناير إلى 12 فبراير.

وتكتسب «الودية الأولى» لـ «الأبيض»، أهمية خاصة بالنسبة للجهاز الفني، لأنها تأتي في ظل غياب 8 عناصر من التشكيلة، ضمن القائمة التي تم الإعلان عنها، وضمت 31 لاعباً، وهم لاعبو شباب الأهلي والشارقة، لارتباطهم بمباراة «السوبر» التي تجمع الفريقين اليوم، على استاد آل مكتوم بدبي، بينما يخوض المنتخب تجربة أخيرة 6 يناير المقبل أمام عُمان، قبل السفر إلى الدوحة 8 يناير للدخول في أجواء الاستعداد لانطلاق كأس آسيا.

ويسعى بينتو لتجربة بعض العناصر أمام قيرغيزستان، في ظل غياب لاعبي الشارقة وشباب الأهلي، للوقوف على مستويات بعض العناصر، قبل تقليص القائمة النهائية المشاركة في المحفل القاري إلى 26 لاعباً بدلاً من 31 لاعباً.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، التركيز على الارتقاء بالجوانب البدنية للاعبي المنتخب، بالتركيز على الجوانب التكتيكية والخططية، حيث حرص بينتو على تكثيف محاضرات الفيديو، والعمل على تحفيظ اللاعبين، لطريقة اللعب والتحرك من دون كرة في الدفاع والهجوم، وتنفيذ طريقة اللعب بأسلوب «الضغط العالي» على المنافس وحامل الكرة، بكل أرجاء الملعب، ما يتطلب ضرورة تقارب خطوط اللعب والتركيز في الانطلاقات من العمق وعبر الأطراف.

وضمت قائمة المنتخب الحالية خالد عيسى، حسن حمزة، علي خصيف، خالد توحيد، وخالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عمر حسين، هيكل، يوسف المهيري، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبد الرحمن صالح، عبد الله إدريس، وبدر ناصر، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبد الله رمضان، طحنون الزعابي، عبد الله حمد، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو دي ليما، وعلي صالح، علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان، وكايو كانيدو.