شباب الأهلي والشارقة.. صراع «العقول والنجوم» في «قمة السوبر»

معتصم عبدالله (دبي)

يحتضن استاد آل مكتوم بنادي النصر، في الساعة الثامنة إلا الربع مساء اليوم، «القمة المرتقبة» بين شباب الأهلي حامل لقب «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي، أمام الشارقة المُتوج بأغلى الألقاب «كأس رئيس الدولة» في الموسم ذاته، في «صراع ساخن» على «كأس السوبر»، أول ألقاب الموسم الحالي.

وتحمل «القمة المرتقبة» بين «الفرسان» و«الملك»، كل مقومات الإثارة، عطفاً على الندية التي تغلف عادة مباريات الفريقين المتعادلين 1-1، في المواجهة الأولى، خلال الموسم الحالي، ضمن «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي أُقيمت على ملعب «الملك» بـ «الإمارة الباسمة».

وشهدت «الجولة 12» للدوري قبل التوقف، تعثر «الفرسان» بالخسارة أمام ضيفه الوصل في «الديربي» 1-2، ليبقى برصيد «24 نقطة»، ويتراجع إلى المركز الثالث، فيما تعثر «الملك» بالتعادل 1-1 أمام ضيفه عجمان، ويكتفي بحصد «نقطة»، رفعت رصيده إلى «22 نقطة» في «المركز الرابع».

ويملك «القطبان» تاريخاً حافلاً مع «كأس السوبر»، لا سيما في حقبة الاحتراف، بداية من موسم 2008- 2009، حيث يظهر «الفرسان» في «السوبر» للمرة التاسعة في تاريخه، باحثاً عن «التتويج السادس»، وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، بعد نسخ 2008- 2009، 2013- 2014، 2014- 2015، 2016- 2017، 2020- 2021.

في المقابل، يشارك «الملك» في «سوبر المحترفين»، للمرة الرابعة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما توّج باللقب في أول مشاركة في 2019- 2020، على حساب شباب الأهلي، وفي النسخة الماضية على حساب العين 1-0، وحل وصيفاً في نسخة 2020- 2021، بالخسارة أمام شباب الأهلي 0-1.

ومباراة الليلة هي المواجهة الثالثة بين «الفرسان» و«الملك» على لقب «سوبر المحترفين»، بعد نسختي 2019- 2020، والتي تُوج فيها الشارقة باللقب، عقب الفوز بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي، فيما جاءت المواجهة الثانية في الموسم التالي 2020- 2021، والتي حسمها شباب الأهلي بهدف المدافع «البديل» محمد مرزوق في الدقيقة 94.

وتنص لوائح «كأس السوبر»، في حال انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي، على اللجوء إلى «ركلات الترجيح» مباشرة.

ويبرز في المواجهة «الحوار التكتيكي» للصربي نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، والروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، حيث ينشد الأول الاحتفال بـ «باكورة» ألقابه المحلية في موسمه الأول مع «الفرسان»، بعدما تُوج بـ «السوبر» الصربي، مدرباً لبارتيزان موسم 2016- 2017، فيما يبحث «القيصر» عن تعزيز رقمه القياسي بالتتويج الخامس، والثاني على التوالي مع «الملك».

ويعول مدربا الفريقين على مجموعة من «الأوراق الرابحة»، بقيادة كارتابيا وماتيوس ليما وجويلهرم دا سيلفا «بالا» في «الفرسان»، فيما يعول «الملك» على تألق كايو لوكاس، فراس بالعربي، وموسى ماريجا.

نيكوليش: «التفاصيل الصغيرة» تحدد البطل

أكد الصربي نيكوليتش، مدرب شباب الأهلي أهمية الفوز في كأس السوبر، وحصد لقب جديد يضاف إلى سجل إنجازات ناديه، معتبراً أن البطولة تعد حدثاً متميزاً لكرة القدم الإماراتية.

وقال: الظروف اضطرت «الفرسان» إلى خوض 7 مباريات خلال فترة 20 يوماً، ولا نقدم الأعذار مقدماً، ولكن نخوض المباراة بالتشكيلة المتاحة لنا من اللاعبين الذين يعدون الأفضل حالياً وثقتي بهم كاملة.

وأشار نيكوليتش، إلى أن فريقه يحتاج إلى أن يحالفه بعض «التوفيق»، الذي غاب عنه الفترة الماضية، من أجل الفوز بكأس البطولة، وقال: أهدرنا العديد من الفرص، وقدمنا مستوى متميزاً في المباريات، ولم يحالفنا الحظ، ولاعبو فريقي لديهم الرغبة والحماس للفوز بكأس السوبر، لكنها مهمة لن تكون سهلة في مواجهة الشارقة الذي يملك لاعبوه الخبرة، ومدربه متمرس، وأعتقد أن «التفاصيل الصغيرة» ستحدد مصير الكأس.

وأوضح مدرب «الفرسان»، أن المباراة بطولة بحد ذاتها منفصلة عن بقية بطولات الموسم، ولا يمكن ربطها بالمباريات التي خاضها الفريق الفترة الأخيرة، علاوة على أن الموسم لا يزال مستمراً.

وقال يوسف جابر لاعب شباب الأهلي: الجميع جاهزون للمباراة، ودائماً فريقي مطالب بالفوز والبطولات، واللاعبون يحاولون تخفيف الضغوط، ولابد أن يعطي كل منهم 200%.

كوزمين: المباراة تحتاج إلى «التضحية»

يرى الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، أن لقاء شباب الأهلي قوي هذه المرة، من أجل الحفاظ على لقب «السوبر»، وقال: مهمة صعبة أمام منافس لديه تاريخ وصدارة، وندرك خطورة اللقاء، ويمتاز شباب الأهلي بوجود لاعبين أصحاب سرعات عالية، وعلينا العمل المنظم داخل الملعب، وثقتي كبيرة في العناصر التي تبدأ المباراة وتفهمهم لأهمية اللقاء والبطولة، وهذا النوع من المواجهات تحتاج إلى العمل الجماعي والتضحية، لكي تظهر قوتنا، وهو ما أنتظره من فريقي.

وقال: «الملك» جاهز، والفريق الأكثر هدوءاً في أعصابه له «الغلبة»، ولن تكون هناك تغييرات كبيرة بالفريقين تقريباً، باستثناء وليد عباس في شباب الأهلي، ومن فريقي أتمنى استعادة لاعب أو اثنين من المصابين.

وعن علاج «عقم» الهجومي، قال: لا بد أن تكون نسبة التركيز عالية والاستفادة من الفرص المتاحة، وعلاج أطراف الملعب، ربما تكون متاحة، بوجود الحسن صالح وخالد الظنحاني، ولكن لم نتأكد بعد من ذلك، والفوز ببطولة حافز للجميع، والتعثر قبل خوضها أصبح من التقاليد، وهدفنا كما يعرف الجميع الدفاع عن اللقب.

وأكد كايو لوكاس لاعب الشارقة، أنه يدرك غضب المدرب من هجوم الفريق، وقال: أتمنى التسجيل ومساعدة الشارقة، وإسعاد جماهيرنا وأسرتي، ونحاول في الهجوم تنفيذ ما يريده كوزمين.

استاد آل مكتوم.. «6 نجوم»

يتأهب استاد آل مكتوم معقل نادي النصر، لاحتضان «كأس السوبر» للمرة السادسة في تاريخه، بعد نسخ 2008- 2009، 2010- 2011، 2019- 2020، 2020- 2021، 2022- 2023، حينما يستضيف المواجهة المرتقبة بين شباب الأهلي والشارقة على اللقب في نسخة الموسم الحالي 2023- 2024.

وتوزعت مباراة «سوبر المحترفين» على 7 ملاعب، شملت إلى جانب استاد آل مكتوم، استاد محمد بن زايد «3 نسخ»، الدفاع الجوي بالقاهرة «مرتين»، ونسخة واحدة على ملاعب استاد بني ياس «الشامخة»، دبي الدولي للكريكت، استاد هزاع بن زايد، استاد زعبيل.

الطريق إلى «السوبر» شباب الأهلي بطل «دوري أدنوك للمحترفين»

المباريات: 26

الفوز: 17

التعادل: 6

الخسارة: 3

أهداف له: 53

أهداف عليه: 25

نقاط: 57

الشارقة بطل «كأس رئيس الدولة»

المباريات: 5

الفوز: 4 «3 في الوقت الأصلي والتفوق بركلات الترجيح»

التعادل: 1

خسارة: -

أهداف له: 10

أهداف عليه: 5