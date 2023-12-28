مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة جاهز 98%

علي معالي (الشارقة)

كشفت حنان المحمود، نائب رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن مفاجأة جديدة تخص رياضة المرأة، وذلك بإنشاء مركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة، باعتماد من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وأشارت إلى أن المركز تم الانتهاء من 98% منه بمواصفات، وستكون ملامحه النهائية والاستلام خلال منتصف يناير 2024، وقالت: المركز مختص بالألعاب الفردية، لأن فرصتنا في حصد إنجازات في هذه الألعاب أعلى وأسرع من الأخرى، ويشمل كل الألعاب الفردية، والمركز في منطقة الفلاح، والاختيار جاء لأسباب مدروسة من الجهات كافة، لأنه قريب لأن تتواجد اللاعبة في المركز للتدريب مرتين على الأقل في اليوم، وبالتالي هو قريب من الكثافة السكانية الجديدة بالإمارة.

وأضافت: عندما قامت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، بتأسيس نادي الشارقة للسيدات في بداية النهضة الرياضية النسائية كانت الكثافة السكانية بسيطة، وليس مثلما هو الوضع الحالي الذي تصل فيه مدة جلوس اللاعبة في السيارة ذهاباً وإياباً للنادي أكثر من ساعتين، وبالتالي أصبحت الجرعات التدريبية أقل.

وقالت: المركز الأولمبي يعالج مشكلتين، الأولى يمنح اللاعبات الوقت المناسب للتدريبات والتفرغ المناسب لبناتنا من دون الذهاب لأماكن وأندية متباعدة، والثانية يتيح لنا استضافة معسكرات، وبالتالي يوفر علينا الكثير من الأموال، لأننا في الموسم يوجد لكل فريق ما بين 3 إلى 4 معسكرات، في بلدان مختلفة عربية وأوروبية.

وأضافت: نحن حالياً في المراحل الأخيرة، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 98%، حيث تم استلام الكثير من الأدوات الخاصة به، ونتوقع أن نقوم باستلام المكان في منتصف يناير 2024، وهو مركز تدريبي فقط، ويكون مشغولاً بتدريب البنات في المراحل السنية بداية من 6 سنوات إلى مرحلة السيدات، والمركز الجديد يعالج 70% من المشاكل الفنية التي نعاني منها حالياً مع الفرق، سواء من ناحية المرافق أو الإشكاليات اللوجستية.

ونظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حفل تكريم لشركائها الاستراتيجيين والداعمين لمسيرة نجاحاتها طيلة عام كامل، بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، بحضور حنان المحمود، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، واللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.