47 ميدالية تزيّن مشاركات الأولمبية الخارجية في 2023

دبي (الاتحاد)

يعد عام 2023 عاماً استثنائياً في مسيرة اللجنة الأولمبية، بعد أن شهدت تحقيق نتائج مميزة على صعيد المشاركات الرياضية الخارجية، لاسيما على المستوى القاري، وكذلك الفعاليات والمبادرات التي أقيمت على مدار العام، وحققت العديد من المخرجات، التي توافقت مع شعار الاستدامة، من خلال تنظيم النسخة الثامنة من اليوم الرياضي الوطني، والذي شهد 70000 مشارك في مختلف أنحاء الدولة.

وحقق الرياضيون من أبناء وبنات الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي أقيمت في مدينة هانجتشو عام 2023، رقماً غير مسبوق من الميداليات على الصعيد الآسيوي، عندما حصدوا 20 ميدالية، إذ ستظل تلك الدورة علامة مضيئة في سجل المشاركات القارية التي تحقق خلالها العديد من الأرقام القياسية والنتائج المميزة، إضافة إلى الظهور المشرف في النسخة الخامسة عشرة لدورة الألعاب العربية بالجزائر الشقيقة التي أقيمت في العام ذاته، لتحصد الإمارات 47 ميدالية ملونة في إجمالي المشاركات التي تقام تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية تعزز بها ريادتها الكبيرة، ومكانتها على الخارطة الرياضية.

وللمرة الأولى في تاريخ اللجنة الأولمبية الوطنية تم تشكيل مجلس إدارة منتخب للفترة 2023 – 2024، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، استناداً إلى النظام الأساسي للجنة الذي صادقت عليه جمعيتها العمومية، والذي يتوافق مع اللوائح والمعايير الرياضية الدولية، ويضم في طياته بعض اللجان التي تتبع أفضل الممارسات على مستوى الحركة الأولمبية.

كما نجح بعض الرياضيين في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بباريس عام 2024، لاسيما في رياضة قفز الحواجز والدراجات، مع إمكانية زيادة عدد الرياضيين المشاركين حتى نهاية البطولات المؤهلة التي تسبق انطلاق الحدث الأولمبي.

وشهد عام 2023 حصاداً وفيراً في المشاركات والدورات الرياضية الخارجية التي تقام تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية بإجمالي 47 ميدالية ملونة، منها 27 ميدالية بدورة الألعاب العربية الـ15 التي أقيمت في جمهورية الجزائر الشقيقة، خلال الفترة (5-15) من شهر يوليو لعام 2023، كما حققت دولة الإمارات 20 ميدالية ملونة في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها مدينة هانجتشو بالصين، ما بين الفترة (23 سبتمبر – 8 أكتوبر) من العام ذاته في أفضل مشاركة لدولة الإمارات في تاريخ مشاركاتها بدورات الألعاب الآسيوية منذ 1978.

وفي النسخة الخامسة عشرة من دورة الألعاب العربية بالجزائر، عاد وفد الإمارات الذي خاض المنافسات في 15 لعبة بحصاد بلغ 27 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات، و6 فضيات، و16 برونزية، من ضمنها 5 ميداليات لأصحاب الهمم، بواقع فضية واحدة، و4 برونزيات.

وعلى صعيد دورة الألعاب الآسيوية توّج الوفد المشارك بفعاليات النسخة الـ19 التي شهدت بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، بـ 20 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و10 برونزيات.

ونجحت 5 رياضات من أصل 20 في إهداء الإمارات 20 ميدالية ملونة وهي الجو جيتسو، والجودو، والفروسية، والدراجات، والكاراتيه، إذ شهدت الدورة العديد من العلامات المضيئة في سجل أبطال الإمارات المشاركين ومنها كسر رقم القياسي للميداليات المحققة في تاريخ المشاركات بدورات الألعاب الآسيوية، وحصول منتخبنا الوطني للجو جيتسو على 10 ميداليات ملونة، منها الذهبية الثانية على التوالي للاعب فيصل الكتبي الذي حافظ على إنجازه الذهبي في آسياد جاكرتا، إضافة إلى إنجاز أحمد المنصوري دراج منتخبنا الوطني حين حقق أول ميدالية في تاريخ مشاركات العرب والإمارات في دورات الألعاب الآسيوية في مسابقة «المضمار».

وحرص سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على تكريم الرياضيين المميزين تقديراً واعتزازاً بما قدموه لوطنهم الإمارات، وحثهم على مواصلة الحفاظ على مستواهم ليكونوا في المقدمة دائماً، حيث نظمت اللجنة الأولمبية الوطنية حفلاً مميزاً في العشرين من نوفمبر لعام 2023 بأبراج الإمارات بدبي، لتكريم الرياضيين أبطال دولة الإمارات المتّوجين بـ31 ميدالية في دورتي الألعاب الآسيوية والألعاب البارالمبية الآسيوية، واللتين أقيمتا في هانجتشو الصينية.