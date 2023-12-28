سعود بن صقر يشهد جانباً من منافسات مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن

رأس الخيمة (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، جانباً من منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة السوان 2023-2024، في نسخته الثالثة عشرة، المقام تحت رعاية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك على ميدان السوان في رأس الخيمة، بمشاركة واسعة من ملاك الهجن من أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن الفعاليات والرياضات التراثية في دولة الإمارات تعكس الهوية الوطنية والموروث الشعبي، وتعد جزءاً من العادات والتقاليد العربية المتأصلة في المجتمع الإماراتي، وأن المحافظة عليها مسؤولية مجتمعية مشتركة هدفها صون تراث الآباء والأجداد وضمان إيصاله للأجيال القادمة، مشيراً سموه إلى أن سباقات الهجن العربية الأصيلة حظيت باهتمام ودعم الآباء المؤسسين، إيماننا منهم بأن الماضي العريق والعادات والقيم العربية الأصيلة المتجذرة في المجتمع الإماراتي هي القاعدة القوية التي تنطلق منها خطط النهضة والتنمية الشاملة في الدولة.

وأشاد سموه باهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بسباقات الهجن العربية في دولة الإمارات وفي الخليج العربي من خلال مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن، الذي يعد ملتقى ثقافياً وتراثياً يرسخ القيم العربية الأصيلة، ويجسد أهمية الرياضات التراثية ودورها في الحفاظ على الموروثات المجتمعية وغرسها في نفوس الأجيال القادمة.

وأوضح سموه أن سباقات الهجن تعد إحدى أهم روافد التراث الثقافي في دولة الإمارات، ووسيلة للتعريف بالعادات والتقاليد العربية الأصيلة لأبناء هذه الأرض الطيبة، معرباً عن اعتزازه بالجهود المبذولة لمواصلة تطوير هذه السباقات المتجذرة في نفوس أبناء الإمارات، وبحرص الشباب على المشاركة في هذه التحديات التراثية والرياضية.

وكرم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة «جميلة» لمالكها خليفة سلطان بالرشيد السويدي بكأس الإيذاع الأبكار المفتوح في الشوط الرئيسي الأول بعد أن قطعت مسافة السباق في 8:51:09 دقيقة، وتسلم الجائزة المضمر حميد الجحافي، وكسب بندقية الجعدان في الشوط الرئيسي الثاني «محبوب» لغنام عبيد غنام المزروعي قاطعاً المسافة في 8:51:06 دقائق.

وفي الشوط الثالث طارت «هذبة» لحمد نهيان سالم العامري بالمركز الأول والناموس بعد أن قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 9:02:08، وفي الشوط الرابع تصدرت «ابتسام» لمسري سالم بالعرطي مراحل الشوط محققة المركز الأول بزمن قدره 8:58:0، وفي الشوط الخامس انتصر «والم» لمسلم علي دري المنصوري على منافسيه محرزاً المركز الأول بتوقيت قدره 9:02:03، وفي الشوط السادس وصلت «مسايير» لمنصور علي دري المنصوري في المركز الأول بزمن قدره 0:00:09، وفي الشوط السابع كان الموعد مع «العيدهي» بشعار رامس محمد ظبيب العامري بعد وصوله في المركز الأول بتوقيت قدره 9:01:01.

وفي الشوط الثامن كسب «مغادر» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي الناموس بتوقيت قدره 9:04:08، وفي الشوط التاسع طارت «الذهبية» لسعيد محسن بخيت السلمي العامري مع المركز الأول وأنهت مراحل الشوط في 9:04:09، وفي آخر أشواط فئة الإيذاع كانت «حذاري» لسعيد مطر محمد الرميثي أول الواصلات لخط الختام محققة الناموس بتوقيت قدره 9:06:06.

وأسفرت نتائج الأشواط الصباحية لفئة «الإيذاع» عن التالي: في الشوط الأول انتصرت «الزاهية» لعلي سعيد علي سعيد المزروعي، بناموس الشوط والمركز الأول بزمن قدره 9:10:2، وفي الشوط الثاني كانت «سيدة» لحمد راشد محمد هلال الكيباني، على موعد مع الناموس بزمن قدره 9:02:1، وفي الشوط الثالث حلق «متوكل» لمطر مبارك سيف الكتبي، بالصدارة في زمن قدره 9:06:85، وأهدى «الفايز» لسالم هاشل عبدالله الشامسي، ناموس الشوط الرابع بتوقيت قدره 9:02:1، وفي الشوط الخامس انتزعت «شموخ» لأحمد محمد غنام الهاملي، المركز الأول والناموس بزمن قدره 9:10:1.

وفي الشوط السادس تفوقت «شودة» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي، وفازت بالمركز الأول بزمن قدره 8:59:0 ( أفضل توقيت)، وفي الشوط السابع انتصر «المختبر» لسعيد سيف ساري الكتبي، بزمن بلغ 9:05:3، وفي الشوط الثامن كان «السنافي» لسعيد غصاب راعي الطيرة العامري، على موعد مع المركز بزمن قدره 9:03:9، وفي الشوط التاسع طارت «الظبي» لمحمد سعيد محمد النعيمي باللقب في زمن قدره 9:05:6.

وفي الشوط العاشر فازت «متعبة» لعلي هزيم محمد المسافري، بالمركز الأول بزمن قدره 9:04:6، وفي الشوط 11 كسب «مجد» لسعيد محمد بالهويل العامري، بناموس الشوط بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 9:04:8، وفي الشوط 12 حلق «فعل» لأحمد محمد روية الخييلي، مع ناموس الشوط وأنهى المسافة بزمن قدره 9:00:9، وفي الشوط 13 تصدرت «دريبج» لسعيد الصغير حمود الجنيبي، مراحل الشوط محققة المركز الأول بزمن قدره 9:03:9.

123 ناقة تتنافس في مسابقة المحالب

تشهد مسابقة المحالب في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «السوان – 2023 - 2024»، منافسات بين 123 ناقة في 4 أشواط (عرابي محليات، خواوير محليات، مهجنات أصايل، محليات لأبناء القبائل)، إذ تقام المسابقة في ميدان السوان بإمارة رأس الخيمة.

وتهدف مسابقة المحالب إلى اختيار النوق الأكثر إدراراً للحليب وتشجيع ملاك الإبل على اقتنائها، إذ يعتبر حليب النوق من أهم منتجات الإبل الغذائية، وله فوائد صحية عدة، وتحرص اللجنة المنظمة على ضمان دقة النتائج من خلال وزن كمية الحليب الذي تدره الناقة ضمن حلبتين صباحية ومسائية، إضافة إلى الاهتمام بالجانب الغذائي والصحي للنوق المشاركة، إذ يشترط نظافة الإبل وخلوها من أي أمراض لقبول مشاركتها.

وخصصت اللجنة المنظمة 40 جائزة قيمة لأشواط المسابقة وبقيمة تبلغ مليون و108 آلاف درهم، وبواقع 10 جوائز لكل شوط بقيمة 277 ألف درهم، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط على مبلغ 70 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني 50 ألف درهم، والمركز الثالث 35 ألف درهم، وتتوزع الجوائز وصولاً إلى المركز العاشر.

«الهنوف» عروس التلاد محليات

توج الشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي، مُلاك الإبل الأصيلة الذين حصدوا المركز الأول في مزاينة الإبل لسن الإيذاع في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «السوان 2023 - 2024».

حضر التتويج معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وعدد من المسؤولين وكبار ملاك الإبل.

وسجلت النتائج في شوط إيذاع تلاد محليات لأبناء القبائل، فوز «الهنوف» لمالكها محمد ثلاب حمد الهاجري بالمركز الأول، وحصدت المركز الثاني «منيحيف» لمالكها حمدان عبدالله محمد القريني، وفي المركز الثالث جاءت «محنه» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري.

وأظهرت النتائج في شوط ايذاع تلاد محليات لأبناء القبائل فوز «الذاير» لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني بالمركز الأول.

وفي شوط ايذاع مهجنات أصايل لأبناء القبائل فازت «نجود» لساري معيوف محمد ساري المنصوري بالمركز الأول، وكسبت شوط ايذاع شرايا محليات «حلوه» لمالكها جمعه سعيد عبيد بدر العليلي.