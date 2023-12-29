سقوط «الكبيرين» في «البريميرليج»!

لندن (أ ف ب)



قسا وستهام يونايتد على جاره اللندني أرسنال وصيف بطل الموسم الماضي، وحرمه من استعادة الصدارة، عندما تغلب عليه بـ «ثنائية» في «ديربي العاصمة»، على ملعب «الإمارات»، في ختام المرحلة التاسعة عشرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم، وحذا حذوه برايتون بتغلبه على توتنهام 4-2، ومنعه من العودة إلى المركز الرابع.

في المباراة الأولى، سجل التشيكي توماس سوتشيك «13»، واليوناني كونستانتينوس مارفروبانوس «55» الهدفين، وأهدر الدولي الجزائري سعيد بن رحمة ضربة جزاء، في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الأول لوستهام على أرسنال في ملعبه، منذ موسم 2015-2016، كما هو الفوز الأول لمدربه الأسكتلندي ديفيد مويز على «المدفعجية» في ملعبه في 23 مباراة في جميع المسابقات «4 تعادلات و18 خسارة».

وتابع وستهام نتائجه الرائعة في الآونة الأخيرة، وحقق فوزه الثالث توالياً، بعدما تغلب على ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد، وألحق الخسارة الأولى بجاره على «ملعب الإمارات» هذا الموسم، وحرمه من استعادة الصدارة، مسدياً خدمة الى ليفربول الفائز على بيرنلي 2-0.

وكان أرسنال يمني النفس بالعودة إلى سكة الانتصارات، عقب تعادله مع مضيفه ليفربول 1-1 في المرحلة الماضية، واستعادة المركز الأول من الأخير، لكنه فشل في ذلك، ومني بخسارته الثالثة هذا الموسم، وتراجع إلى المركز الثاني، بعدما تجمد رصيده عند 40 نقطة بفارق نقطتين خلف «الريدز».

واستعاد وستهام المركز السادس، بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة، بفارق نقطتين أمام مانشستر يونايتد الفائز على ضيفه أستون فيلا 3-2 في افتتاح المرحلة.

وفي الثانية، لم تكن حال الفريق اللندني الآخر توتنهام، أفضل من جاره أرسنال، ومني بخسارة قاسية أمام مضيفه برايتون 2-4 على ملعب «فالمر» في برايتون.

وسجل جاك هينشيلوود «11»، والبرازيلي جواو بيدرو «25 و76 من ضربتي جزاء»، والإكوادوري بيرفيس إستوبنيان «63» أهداف برايتون، والأرجنتيني أليخو فيليس «81»، والويلزي بن ديفيس «86» هدفي توتنهام.

وضرب برايتون عصفورين بحجر واحد، باستعادته نغمة الانتصارات، بعد تعادلين وخسارة، وفرمل الفريق اللندني، وحرمه من الفوز الرابع توالياً، واستعادة المركز الرابع من مانشستر سيتي «حامل اللقب»، والفائز على مضيفه إيفرتون 3-1.

وتجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس بفارق نقطة خلف «السيتي»، فيما رفع برايتون رصيده إلى 30 نقطة وصعد إلى المركز الثامن.