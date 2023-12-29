السبت 30 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«المعصم» يُبعد موخوفا من «أستراليا المفتوحة»

«المعصم» يُبعد موخوفا من «أستراليا المفتوحة»
29 ديسمبر 2023 08:20

براغ (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
جامعة تشارلز التشيكية تلغي الفصل الدراسي بعد حادث إطلاق النار
ليا البارودي بطلة السيدات في «أكاديميات دبي للتنس»


أعلنت التشيكية كارولينا موخوفا المصنفة ثامنة عالمياً انسحابها من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، بسبب إصابة في المعصم كانت سبباً في غيابها عن بطولة الماسترز الختامية «دبليو تي ايه» في أكتوبر الماضي.
وقالت موخوفا عبر حسابها على موقع فيسبوك: «للأسف عاد الألم إلى معصمي خلال تحضيراتي» للبطولة التي تنطلق في 14 يناير في ملبورن.
وأضافت اللاعبة «27 عاماً»: لذا يجب علي تأجيل بداية الموسم حتى أتمكن أولاً من علاج معصمي بشكل كامل».
وأصيبت موخوفا في معصمها الأيمن في سبتمبر الماضي خلال بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر بطولات «الجراند سلام»، حيث بلغت نصف النهائي.
وكان العام 2023 هو أفضل موسم لموخوفا في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، خصوصاً أنها بلغت المباراة النهائية لبطولة رولان جاروس، والتي مكنتها من الارتقاء من المركز 149 عالمياً إلى الثامن في تصنيف اللاعبات المحترفات.
وكانت موخوفا حققت أفضل نتيجة لها في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2021 ببلوغها نصف النهائي.

 

التنس
التشيك
أستراليا المفتوحة
رولان جاروس
آخر الأخبار
المئات غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب الفيضانات في ألمانيا
الأخبار العالمية
المئات غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب الفيضانات في ألمانيا
اليوم 15:57
الاتحاد يمنح بنزيمة إجازة 3 أيام لـ «ظروف خاصة»
الرياضة
الاتحاد يمنح بنزيمة إجازة 3 أيام لـ «ظروف خاصة»
اليوم 15:26
الإماراتي إبراهيم كلداري رئيسا للمجلس العربي لاختصاص الجلدية
علوم الدار
الإماراتي إبراهيم كلداري رئيسا للمجلس العربي لاختصاص الجلدية
اليوم 15:19
لوريس يُنهي عقده مع توتنهام
الرياضة
لوريس يُنهي عقده مع توتنهام
اليوم 15:15
إضراب يجبر "جيت ستار" اليابانية على مواصلة إلغاء الرحلات
الأخبار العالمية
إضراب يجبر "جيت ستار" اليابانية على مواصلة إلغاء الرحلات
اليوم 15:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©