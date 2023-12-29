«المعصم» يُبعد موخوفا من «أستراليا المفتوحة»

براغ (أ ف ب)



أعلنت التشيكية كارولينا موخوفا المصنفة ثامنة عالمياً انسحابها من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، بسبب إصابة في المعصم كانت سبباً في غيابها عن بطولة الماسترز الختامية «دبليو تي ايه» في أكتوبر الماضي.

وقالت موخوفا عبر حسابها على موقع فيسبوك: «للأسف عاد الألم إلى معصمي خلال تحضيراتي» للبطولة التي تنطلق في 14 يناير في ملبورن.

وأضافت اللاعبة «27 عاماً»: لذا يجب علي تأجيل بداية الموسم حتى أتمكن أولاً من علاج معصمي بشكل كامل».

وأصيبت موخوفا في معصمها الأيمن في سبتمبر الماضي خلال بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر بطولات «الجراند سلام»، حيث بلغت نصف النهائي.

وكان العام 2023 هو أفضل موسم لموخوفا في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، خصوصاً أنها بلغت المباراة النهائية لبطولة رولان جاروس، والتي مكنتها من الارتقاء من المركز 149 عالمياً إلى الثامن في تصنيف اللاعبات المحترفات.

وكانت موخوفا حققت أفضل نتيجة لها في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2021 ببلوغها نصف النهائي.