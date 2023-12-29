كيسي يقود «الأفيال» في كأس أفريقيا

أبيدجان (أ ف ب)



كشف الفرنسي جان-لوي جاسيه مدرب منتخب كوت ديفوار لكرة القدم، عن اللائحة الرسمية لـ «الفيلة» في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقررة على أرضهم مطلع العام المقبل، وضمت 27 لاعباً في مقدمتهم مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني سيباستيان هالر ولاعب وسط الأهلي السعودي فرانك كيسي.

وأعلن جاسيه عن التشكيلة في مؤتمر صحفي في العاصمة أبيدجان، وغاب عنها مهاجم جالطة سراي التركي ويلفريد زاها، ومدافع بشيكتاش التركي إريك بايي.

وضمت تشكيلة «الأفيال» المضيفة للنهائيات مدافع موناكو الفرنسي ويلفريد سينجو، ولاعبي الوسط سيكو فوفانا «النصر السعودي» وإبراهيم سانجاريه «نوتنجهام الإنجليزي».

وتلعب كوت ديفوار المضيفة للنهائيات في الفترة بين 13 يناير إلى 12 فبراير المقبلين، في المجموعة الأولى، إلى جانب غينيا بيساو «المباراة الافتتاحية» ونيجيريا 18 يناير»، وغينيا الاستوائية 22 يناير.

تضم القائمة

يحيى فوفانا (أنجيه الفرنسي)، شارل فولي (أسيك ميموزا)، بدرا علي (سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي)، وسيرج أورييه وويلي بولي «نوتنجهام الإنجليزي»، إسماعيل ديالو (هايدوك سبليت الكرواتي)، عثمان ديومانديه (سبورتنج لشبونة البرتغالي)، جيسلان كونان (الفيحاء السعودي)، إيفانس نديكا (روما الإيطالي)، أوديلون كوسونو (باير ليفركوزن الألماني)، ويلفريد سينجو (موناكو الفرنسي)، وجان-تييري أماني لازار (أونيون سان جيلواز البلجيكي)، إدريسا دومبيا (ألانيا سبور التركي)، سيكو فوفانا (النصر السعودي)، إبراهيم سانجاريه (نوتنجهام)، فرانك كيسي (الأهلي السعودي)، جان ميشال سيري (هال سيتي الإنجليزي)، وسيمون أدينجرا (برايتون الإنجليزي)، جوناثان بامبا (سلتا فيجو الإسباني)، جيريمي بوجا (نيس الفرنسي)، سيباستيان هالر (دورتموند الألماني)، كريم كوناتيه (سالزبورج النمساوي)، كريستيان كواميه (فيورنتينا الإيطالي)، جان-فيليب كراسو (النجم الأحمر الصربي)، ماكس آلان جراديل (غازي عنتاب التركي)، عمر دياكيتيه (رينس الفرنسي)، نيكولا بيبي (طرابزون سبور التركي).