«مشاكل ذهنية» تحرم «الأولاد» من «المهاجم الواعد»!

جوهانسبرج (أ ف ب)



أعلن البلجيكي هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا لكرة القدم، عن تشكيلة نهائيات أمم أفريقيا المقررة في كرت ديفوار مطلع العام المقبل «من 13 يناير إلى 11 فبراير)، وخلت من المهاجم الواعد لبيرنلي الإنجليزي لايل فوستر.

واستمع بروس لنصيحة مواطنه فانسان كومباني مدرب بيرنلي، بعدم توجيه الدعوة إلى فورستر الذي عاد إلى الملاعب الثلاثاء، ولعب أساسياً في المباراة ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي (0-2)، بعد معاناته من مشاكل ذهنية.

وقال كومباني إلى مواطنه بروس الذي قاد الكاميرون إلى لقب كأس الأمم الأفريقية 2017: «لا يستطيع لايل السفر حول العالم في هذه المرحلة، وليس في وضع يسمح له بالانضمام إلى جنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية».

وغاب أيضاً عن القائمة مهاجم ستراسبورج الفرنسي ليبو موثيبا الذي أصيب في ركبته أمام لوريان 2-1 في الدوري، وخضع بسببها إلى عملية جراحية ستبعده عن الملاعب لأشهر عدة.

وتلعب جنوب أفريقيا في النهائيات في المجموعة الخامسة، إلى جانب مالي وناميبيا وتونس.

وتضم القائمة

ريكاردو جوس (سوبر سبورت يونايتد)، فيلي موثوا (أمازولو) ورونوين وليامس (ماميلودي صن داونز)، وجرانت كيكانا وتيرينس ماشيغو وأوبري موديبا وخوليسو موداو وموثوبي مفالا (صن داونز)، سيدني موبي (سيخوخوني يونايتد)، نكوسيناثي سيبيسي (أورلاندو بايرتس) وسياندا زولو (سوبر سبورت)، وثابيلو ماسيكو وتيبوهو موكوينا وثابيلو مورينا (صن داونز)، جايدن آدامس (ستيلينبوش)، ثابانج موناري (أورلاندو بايرتس) وسيفيلو سيثولي (تونديلا البرتغالي)، وزاخيل ليباسا وإيفيدنس ماكجوبا (أورلاندو بايرتس)، أوسوين أبوليس (بولوكواني سيتي)، ميهلالي مايامبيلا (أريس ليماسول القبرصي)، بيرسي تاو (الأهلي المصري) وثيمبا زواني (صن داونز).