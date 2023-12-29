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الرياضة

«30 طلقة فارغة» تضع «المدفعجية» في مأزق!

«30 طلقة فارغة» تضع «المدفعجية» في مأزق!
29 ديسمبر 2023 09:38

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


أمضى أرسنال الإنجليزي ليلة حزينة تحت المطر، على ملعبه ووسط جماهيره، بعد أن خسر- خلافاً لكل التوقعات- أمام ضيفه وستهام يونايتد الذي لم يكن الأفضل، وإنما الأكثر فاعلية، حيث حسم اللقاء لمصلحته 2-صفر، حيث سجل سوسيك الهدف الأول في الدقيقة 13، وأضاف مافروبانوس الثاني في الدقيقة 55. 

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وفوق ذلك أهدر سعيد بن رحمة ضربة جزاء في الثواني الأخيرة، كان من الممكن أن تكون هدفاً ثالثاً لفريقه في المباراة التي أقيمت ضمن «الجولة 19» للدوري الإنجليزي، وفي أسبوع «البوكسينج داي» المضغوط.
ورغم سيطرة «المدفعجية» على«الهامرز»، في أغلب الفترات، والاستحواذ على الكرة بنسبة كبيرة، وصلت في المتوسط إلى 74%، إلا أن السيطرة لم تُترجم إلى أهداف، والأرقام تؤكد ذلك، إذ أن لاعبي أرسنال سددوا 30 مرة على مرمى وستهام، في مقابل 6 تسديدات فقط للفريق الضيف في مجمل المباراة.
والغريب أن 8 تسديدات فقط من الـ 30 تسديدة كانت في «إطار المرمى»، والأكثر غرابة إن «كتيبة» المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، لمس لاعبوها الكرة داخل منطقة الجزاء 77 مرة، وهو رقم لم يتحقق في الدوري الإنجليزي منذ موسم 2008-2009، وفقاً لما ذكرته مؤسسة «أوبتا» المتخصصة في الإحصائيات والأرقام القياسية.
ومعنى أن يلمس مهاجمو فريق الكرة 77 مرة داخل «الصندوق» من دون تسجيل أي هدف، أن لاعبي «المدفعجية» يفتقدون للفاعلية والحسم داخل «المنطقة الخطرة».
وعلقت شبكة راديو وتليفزون مونت كارلو سبورت على ذلك بقولها: يتعين على أرتيتا أن يبذل جهداً أكبر مع لاعبيه، لكي يتعلموا كيف يكونوا أكثر حسماً في قادم المباريات، مع التسليم بأنهم صادفهم سوء حظ كبير.
وينزل أرسنال، الذي فقد صدارة «البريميرليج» لمصلحة ليفربول، ضيفاً الأحد على فولهام الفريق العنيد، والذي لن يكون صيداً سهلاً، بل قادر على تعميق أحزان «المدفعجية».
وجدير بالذكر أن ليفربول يعتلي صدارة «البريميرليج» برصيد 42 نقطة، بينما توقف رصيد أرسنال عند 40 نقطة في المركز الثاني، وجاء أستون فيلا ثالثاً برصيد 39 نقطة. وشهدت مباريات الجمعة أيضاً في نفس الجولة، مفاجأة من «العيار الثقيل» بهزيمة توتنهام من برايتون 2-4.

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