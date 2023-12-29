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الرياضة

كأس العام الجديد للبولو بين «أبوظبي» و«نون»

كأس العام الجديد للبولو بين «أبوظبي» و«نون»
29 ديسمبر 2023 12:00

 
غنتوت (الاتحاد) 

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يلتقي «أبوظبي» و«نون»، السبت، في المباراة النهائية، على كأس العام الجديد للبولو، والتي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ويسبقها لقاء المركز الثالث بين «غنتوت» صاحب الأرض و«لامار».
وجاء تأهل «أبوظبي» بعد فوزه على «غنتوت» 6-5، في مباراة مثيرة حتى اللحظات الأخيرة، حيث سجل لفريق «أبوظبي» توماس «3 أهداف»، وفارس اليبهوني «هدفين»، ومحمد خالد هدفاً، ولـ «غنتوت»، أوسكار وبيلو «هدفين» وعلي المري هدفاً. 
فيما صعد «نون» إلى النهائي، بعد فوزه على «لامار» 9-6، وسجل له أرييل «4 أهداف» ونافيس «3 أهداف»، وفيصل الونداوي وراشد العبار هدفاً لكل منهما، فيما أحرز لفريق «لامار»، ريكاردو «3 أهداف» وناصر الشامسي «هدفين»، والعجاجي هدفاً.

الإمارات
أبوظبي
البولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
مجلس أبوظبي الرياضي
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