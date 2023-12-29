بيستونز يعادل «السلسلة الأسوأ» في التاريخ!



لوس أنجلوس (أ ف ب)



عاد بوسطن سلتيكس، متصدر ترتيب المنطقة الشرقية، وصاحب أفضل سجل في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفارق مباراة أمام مينيسوتا تمبروولفز، من بعيد وحول تخلفه أمام ديترويت بيستونز بفارق 21 نقطة، إلى فوز 128-122 بعد التمديد، ملحقاً بضيفه الهزيمة الثامنة والعشرين توالياً.

وبعدما بات أول فريق يتلقى 27 هزيمة توالياً خلال موسم واحد، بخسارته أمام بروكلين نتس، دَوَّنَ بيستونز اسمه في سجلات الدوري في رقم سلبي، لا أحد يرغب به على الإطلاق بمعادلته أطول سلسلة هزائم في التاريخ.

وبات بيستونز على المسافة ذاتها من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الذي مني بـ28 هزيمة توالياً امتداداً بين موسمي 2014-2015 و2015-2016، فيما واصل سلتيكس تألقه على أرضه بتحقيقه فوزه الخامس عشر من أصل 15 مباراة خاضها حتى الآن، معززاً صدارته للمنطقة الشرقية، والترتيب العام بـ24 فوزاً في 30 مباراة.

وكانت الخسارة الأخيرة مختلفة عن سابقاتها بالنسبة لبيستونز، إذ بدا في طريقه للفوز الثالث فقط هذا الموسم، بعدما تقدم على مضيفه بفارق 21 نقطة 66-45 خلال الربع الثاني، لكن سلتيكس تدارك الموقف في الربع الثالث الذي حسمه لمصلحته 35-16، ليدخل الربع الأخير متعادلاً مع ضيفه 82-82.

ولم ينجح سلتيكس في إحباط عزيمة ضيفه الذي تقدم بفارق 4 نقاط في مناسبتين خلال الربع الرابع، وبعدما تقدم صاحب الأرض بفارق 6 نقاط، قبل قرابة دقيقتين على نهايته بفضل سلة من جايسون تايتوم وثلاثية للاتفي كريستابس بورزينجيس، رفض بيستونز الاستسلام، وفرض التمديد بفضل الكرواتي بويان بوجدانوفيتش الذي أدرك التعادل 108-108.

لكن فريق المدرب مونتي وليامز انحنى في الشوط الإضافي 14-20، بعدما عجز عن إيقاف ديريك وايت الذي سجل خلاله 10 من مجمل نقاطه الـ23.

والآن، يحاول بيستونز ألا يصبح صاحب أطول سلسلة هزائم متتالية في تاريخ الدوري، حين يستضيف تورونتو رابتورز «السبت»، وذلك في مباراة، إذا خسرها، ستضعه على المسافة ذاتها من فريق كرة القدم الأميركية شيكاغو كاردينالز الذي يملك الرقم القياسي لأطول سلسلة هزائم في الرياضات الأميركية الشمالية الكبرى «29 بين 1942 و1945».

وبغياب جايلن براون، كان بورزينجيس «35 نقطة مع متابعات»، وتايتوم »31 مع 7 متابعات و10 تمريرات حاسمة»، ووايت «23 نقطة» الأفضل في صفوف سلتيكس الذي حقق فوزه الرابع توالياً، والتاسع في آخر 10 مباريات، فيما كان كايد كانينجهام «31 نقطة مع 6 متابعات و9 تمريرات حاسمة»، وجايدن أيفي «22 مع 10 متابعات»، وبوجدانوفيتش «17 مع 12 متابعة و6 تمريرات حاسمة» الأفضل في صفوف بيستونز.

وفي مينيابوليس، تألق أنتوني إدواردز بتسجيله 44 نقطة، وأضاف الفرنسي رودي جوبير 20 مع 11 متابعة في الفوز الثالث والعشرين لمينيسوتا تمبروولفز الذي استفاد من غياب السلوفيني لوكا دونتشيتش بسبب آلام في الفخذ عن ضيفه دالاس مافريكس، كي يتغلب على الأخير 118-110، محققاً فوزه الثالث عشر في 14 مباراة خاضها على أرضه.

وعزز تمبروولفز الذي فرض هيمنته على اللقاء، اعتباراً من منتصف الربع الثالث، بعدما سجل 15 نقطة مقابل 3 فقط لضيفه، صدارته للمنطقة الغربية، وبقي على بعد مباراة خلف سلتيكس صاحب أفضل سجل في الدوري.

وفي أبرز المباريات الأخرى، فاز دنفر ناجتس حامل اللقب على ممفيس جريزليز 142-105 في أمسية مثالية لنجمه الصربي نيكولا يوكيتش الذي نجح في جميع تسديدته الـ11 منهياً اللقاء بـ26 نقطة مع 14 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وفاز لوس أنجلوس ليكرز على تشارلوت هورنتس 133-112، سان أنتونيو سبيرز على بورتلاند ترايل بلايزرز 118-105، ميامي هيت على غولدن ستايت ووريرز 114-102، نيو أورليانز بيليكانز على يوتا جاز 112-105، وإنديانا بايسرز على شيكاغو بولز 120-104.