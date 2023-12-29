أرتيتا يتحدث عن «الليلة المحبطة»



لندن (د ب أ)



يعتقد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، أن سوء الأداء الهجومي والدفاعي لفريقه في لقائه ضد ضيفه وستهام، تسببت في فشله في استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتلقت آمال أرسنال، الساعي لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ موسم 2003- 2004، ضربة موجعة، عقب خسارته صفر - 2 أمام وستهام، في المرحلة الـ19 للمسابقة.

وكان بإمكان وستهام تعزيز تقدمه بهدف آخر في «الديربي اللندني»، لولا إضاعة لاعبه الجزائري سعيد بن رحمة ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وقال أرتيتا عقب المباراة، التي أقيمت على «ملعب الإمارات»: أهنئ وستهام على انتصاره وأشيد بأداء لاعبيه، هذا ما أستطيع أن أقوله لكم.

أضاف المدرب الإسباني في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: هذه هي كرة القدم، عندما تنظر إلى ما قدمناه في المباراة، فإن النتيجة محبطة بالفعل، لكنهم كانوا أفضل منا على الصعيدين الدفاعي والهجومي، لقد سددوا تصويبتين فقط، وكانت الثالثة من ركلة جزاء، أما نحن فكانت لدينا 30 محاولة على المرمى.

ورداً على سؤال عما إذا كانت هذه هي إحدى أكثر الليالي المحبطة في مشواره التدريبي، أجاب أرتيتا: نعم. لكنها كرة القدم، عادة عندما يحقق الفريق الكثير، فإنه يفوز بالمباريات. هذه هي الطريقة التي اتبعناها أمام برايتون، وكذلك أمام ليفربول، لكننا لم نهز الشباك بطرق مختلفة.

وجاءت تلك الخسارة، لتحرم أرسنال، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم، من استعادة صدارة جدول الترتيب مجدداً، بعدما توقف رصيده عند 40 نقطة، بفارق نقطتين خلف ليفربول «المتصدر»، علماً بأنه حقق فوزاً وحيداً في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالبطولة.