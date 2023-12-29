نجل كارداشيان يعشق «الفتى الذهبي»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



انضم مشجع جديد إلى قائمة عشاق الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد ومنتخب «الأسود الثلاثة» الملقب بـ «الفتى الذهبي»، وهو ليس مثل أي مشجع آخر، إنه ابن عارضة الأزياء الأميركية الشهيرة كيم كارداشيان، ويُدعى سانت، إذ شاهدته أمه، وهو يرتدي قميص بيلينجهام الذي يحمل اسمه والرقم 5.

وذكر موقع جول العالمي، أن أفراد أسرة كارداشيان يعشقون كرة القدم جميعاً، ويشجعون الفرق التي يحبونها بجنون، ويسافرون وراءها في كل مكان بالعالم، لدرجة أن النجمة الأميركية نفسها تحرص على حضور المباريات من وقت إلى آخر، وسبق لها أن حضرت مباراة أرسنال أمام سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم الماضي، بل ذهبت إلى فلوريدا من أجل حضور بدايات النجم الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي مع فريقه الجديد إنتر ميامي الذي يلعب في الدوري الأميركي، وكانت المباراة في كأس الرابطة.

واليوم، لاحظ الكثيرون من شهود العيان، أن نجلها سانت يرتدي قميص بيلينجهام ذا اللونين الأسود والذهبي، بينما كان يقف في شرفة منزله.

وتفخر كارداشيان بأنها «أم محبة للكرة» وتحب اصطحاب أولادها في المباريات من حين لآخر.

واعترفت في أحد أحاديثها الصحفية مؤخراً، بأنه سبق لها أن لعبت كرة القدم، وإنها تحب أن تكون حارسة مرمى أو مهاجمة.

كما شُوهدت كارداشيان ذات مرة، وهي ترتدي قميص «كلاسيكي» لفريق روما الإيطالي، ولكن حقيقة الأمر أنها لا تشجع نادياً بعينه على وجه الخصوص، وإن كانت كرة القدم في «بؤرة» اهتمامات عائلتها.