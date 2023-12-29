السبت 30 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نجل كارداشيان يعشق «الفتى الذهبي»!

نجل كارداشيان يعشق «الفتى الذهبي»!
29 ديسمبر 2023 12:00

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


انضم مشجع جديد إلى قائمة عشاق الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد ومنتخب «الأسود الثلاثة» الملقب بـ «الفتى الذهبي»، وهو ليس مثل أي مشجع آخر، إنه ابن عارضة الأزياء الأميركية الشهيرة كيم كارداشيان، ويُدعى سانت، إذ شاهدته أمه، وهو يرتدي قميص بيلينجهام الذي يحمل اسمه والرقم 5.
وذكر موقع جول العالمي، أن أفراد أسرة كارداشيان يعشقون كرة القدم جميعاً، ويشجعون الفرق التي يحبونها بجنون، ويسافرون وراءها في كل مكان بالعالم، لدرجة أن النجمة الأميركية نفسها تحرص على حضور المباريات من وقت إلى آخر، وسبق لها أن حضرت مباراة أرسنال أمام سبورتنج لشبونة في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم الماضي، بل ذهبت إلى فلوريدا من أجل حضور بدايات النجم الأرجنتيني «الأسطورة» ليونيل ميسي مع فريقه الجديد إنتر ميامي الذي يلعب في الدوري الأميركي، وكانت المباراة في كأس الرابطة.
واليوم، لاحظ الكثيرون من شهود العيان، أن نجلها سانت يرتدي قميص بيلينجهام ذا اللونين الأسود والذهبي، بينما كان يقف في شرفة منزله.
وتفخر كارداشيان بأنها «أم محبة للكرة» وتحب اصطحاب أولادها في المباريات من حين لآخر. 

أخبار ذات صلة
أليجري يتحدث عن أنشيلوتي ومورينيو
«الهجمة الأخيرة» في مباراة «الريال» ومبابي!

واعترفت في أحد أحاديثها الصحفية مؤخراً، بأنه سبق لها أن لعبت كرة القدم، وإنها تحب أن تكون حارسة مرمى أو مهاجمة.
كما شُوهدت كارداشيان ذات مرة، وهي ترتدي قميص «كلاسيكي» لفريق روما الإيطالي، ولكن حقيقة الأمر أنها لا تشجع نادياً بعينه على وجه الخصوص، وإن كانت كرة القدم في «بؤرة» اهتمامات عائلتها.

الدوري الإسباني
ريال مدريد
جود بيلينجهام
منتخب إنجلترا
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
كيم كارداشيان
آخر الأخبار
المئات غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب الفيضانات في ألمانيا
الأخبار العالمية
المئات غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب الفيضانات في ألمانيا
اليوم 15:57
الاتحاد يمنح بنزيمة إجازة 3 أيام لـ «ظروف خاصة»
الرياضة
الاتحاد يمنح بنزيمة إجازة 3 أيام لـ «ظروف خاصة»
اليوم 15:26
الإماراتي إبراهيم كلداري رئيسا للمجلس العربي لاختصاص الجلدية
علوم الدار
الإماراتي إبراهيم كلداري رئيسا للمجلس العربي لاختصاص الجلدية
اليوم 15:19
لوريس يُنهي عقده مع توتنهام
الرياضة
لوريس يُنهي عقده مع توتنهام
اليوم 15:15
إضراب يجبر "جيت ستار" اليابانية على مواصلة إلغاء الرحلات
الأخبار العالمية
إضراب يجبر "جيت ستار" اليابانية على مواصلة إلغاء الرحلات
اليوم 15:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©