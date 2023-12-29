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الرياضة

بوستيكوجلو: «الإنهاك» ضرب توتنهام

بوستيكوجلو: «الإنهاك» ضرب توتنهام
29 ديسمبر 2023 12:35

 
لندن (د ب أ)


يرى الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام هوتسبير، أن حالة الإرهاق التي عاناها لاعبوه، كانت السبب وراء خسارته القاسية أمام مضيفه برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 

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وخسر توتنهام 2-4 أمام برايتون، في المرحلة الـ19 للمسابقة، ليعجز عن دخول المربع الذهبي بترتيب البطولة، بعدما تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الخامس.
وقال بوستيكوجلو، عقب تلقي فريقه خسارته الخامسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الحالي «من العدل أن نقول إننا كنا نشعر بالإنهاك نسبياً، وافتقرنا لشراستنا المعتادة، خاصة في بداية اللقاء، لقد كنا نبدأ مواجهاتنا بشكل جيد».
أضاف مدرب توتنهام في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: أعتقد أن هذا أمر منطقي، لقد طلبنا الكثير من هؤلاء اللاعبين لفترة طويلة للغاية، الخطة التي ننتهجها تتطلب بذل الكثير من الجهد البدني، واليوم لم نكن في أفضل حالاتنا، خاصة في بداية اللقاء». 

قال بوستيكوجلو «برايتون فريق جيد، وتمكنوا من استغلال الحالة التي كنا عليها، في النهاية ما أعرفه هو أن اللاعبين بذلوا أقصى الجهد، وهذا كل ما يمكنني أن أطلبه منهم».

الدوري الإنجليزي
توتنهام
برايتون
آنجي بوستيكوجلو
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