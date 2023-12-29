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الرياضة

«جبل علي» يسدل الستار على سباقات الخيول 2023

«جبل علي» يسدل الستار على سباقات الخيول 2023
29 ديسمبر 2023 13:58

عصام السيد (دبي)

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يسدل مضمار جبل علي، السبت، الستار على سباقات الإمارات عام 2023، ويجتذب مجموعة كبيرة من الخيول القوية، للتنافس في 7 أشواط مثيرة، جميعها خصصت للخيول المهجنة الأصيلة، ماعدا الشوط الأول، حيث ينطلق كأس الوثبة ستاليونز للخيول العربية، وتفوق قيمة جوائز الحفل نصف مليون درهم.
وينطلق الحفل بسباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة على مسافة الميل «هانديكاب»، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وأبرز المتحدين «إيه أف المميز» صاحب التصنيف الأعلى، وهو فائز في 4 سباقات، وينافسه بقوة «أسماء» التي تسعى لتسجيل الفوز أمام النخبة، وهناك «إيه أف مقام» الفائز في 5 سباقات، وتأتي الخطورة من «تاج العز» الفائز في آخر 4 سباقات.
وخصص الشوط الثاني لسباق الخيول المبتدئة على لقب كأس الشعفار لمسافة 1400 متر، يتصدرها صاحب الأرض «أجديت» الذي حل في المركز الرابع في مشاركته الوحيدة، ومعه رفيقه في الإسطبل «غالب» الذي حل داخل الميزان في مشاركتين، و«سيكورسكي» و«أجديت».
ويقام سباق السرعة ستيكس ضمن سلسلة الإمارات لسباقات السرعة لمسافة 1200 متر «هانديكاب»، في ثالث الأشواط، بمشاركة 15 نجماً من بينم «ملقب»، و«مجير» ثنائي الشعار الأصفر، وهناك «شملان» الباحث عن فوزه الأول في الدولة، إلى جانب «أندرياس فيساليوس» الذي حل ثالثاً في الحفل الماضي، وهناك «شنغهاي سيتي».
وتتنافس خيول سن السنتين في الشوط الرابع لمسافة الميل على لقب مجموعة بن دسمال، بمشاركة كل من «منتصر»، و«أكليم تو رويالتي»، و«برينسيدينت».
ويتصدر «فرانز ستراوس» المنافسين على لقب 2024 كب «هانديكاب»، في الشوط الخامس على لقب إسطبلات شادويل لمسافة الميل، بمشاركة 9 خيول أبرزها الفرس «داون أون دا بايو» الفائزة في 5 سباقات من قبل، وهناك «جاستيس بروتيكول» الفائز على ذات المضمار والمسافة، ويسعى القوي «ديلوريان» الفائز مرتين على ذات المضمار والمسافة لتحقيق فوزه الثالث.
وتشتد المنافسة في الشوط السادس على لقب أم سقيم ستيكس لمسافة 1800 متر «هانديكاب»، بين «غارث» الذي حل وصيفاً في مضمار الشارقة، فيما تبحث صاحبة الأرض «ماي فيرس» عن فوزها الأول في مشاركتها الرابعة، ويعود «مقتل» للمضامير بعد غياب قرابة عامين، وهناك «ذا ماجيكال ماكول».
ويختتم الحفل بسباق جلورياس ساترداي ستيكس «هانديكاب»، في الشوط السابع على مسافة 1950 متراً، بمشاركة 12 خيلاً من بينها ثنائي للشعار الأصفر «كفاف» الفائز في مشاركته الأخيرة ورفيقه «وصال»، وهناك «فوريست فالكون»، فيما يسعى «زمان» الفائز في آخر سباق لمواصلة عروضه الجيدة.

الإمارات
دبي
الخيول المهجنة الأصيلة
كأس الوثبة ستاليونز
الخيول العربية
جبل علي
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