الظفرة يهدد سلسلة العروبة في «دوري الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)



تسدل مباريات «الجولة 14» من «دوري الدرجة الأولى»، والتي تقام السبت والأحد، الستار على عام 2023، في سباق «المنافسة الملتهب» الذي يجمع 17 نادياً، ويستمر حتى مايو من العام المقبل، على طريق التأهل إلى «دوري المحترفين» للبطل والوصيف، وتجنب الهبوط إلى دوري الثانية، لصاحبي المركزين الأخير وقبل الأخير.

وتتركز الأنظار في انطلاق الجولة السبت، والتي تشهد إقامة 6 مباريات، على القمة المرتقبة التي تجمع الظفرة «الوصيف» برصيد 24 نقطة، أمام ضيفه العروبة «المتصدر» بـ 32 نقطة، فيما يلعب في بقية المباريات الجزيرة الحمراء والتعاون، مسافي ودبا، العربي وسيتي، مصفوت والرمس، وجلف أف سي وجلف يونايتد، على أن تستكمل الجولة الأحد بمباراتي دبا الحصن والذيد، الحمرية ويونايتد.

وينشد «الفارس» في مباراته الثالثة تحت قيادة مدربه البرايلي باولو كاميلي، إلحاق الخسارة الأولى بضيفه العروبة، حصد الظفرة 5 نقاط مع مدربه الجديد الذي تولى المهمة خلفاً لعبدالله مسفر، بالفوز على سيتي 2-0، والتعادل في مباراتين على التوالي 1-1 أمام يونايتد والتعاون.

وفي المقابل، تفادى العروبة الخسارة الأولى في الجولة الماضية، بتعادله أمام ضيفه جلف أف سي 3-3، وهو الثاني فقط خلال مشوار الفريق بالدوري في الموسم الحالي، بعد الأول أمام دبا 0-0 في الجولة السادسة، وهو يتطلع إلى الحسم المبكر للقب «بطل الشتاء»، قبل ثلاث جولات على ختام الدور الأول، حال فوزه في مباراة الليلة، حيث يصل برصيده الإجمالي إلى «35 نقطة».

ويملك الفريقان مجموعة من «الأوراق الرابحة» في التشكيلة الأساسية، حيث يبرز في صفوف «الفارس» الهداف الإنجليزي توناني أفوب متصدر قائمة الهدافين بـ 10 أهداف، فضلاً عن خبرة سلطان الغافري قائد الفريق، وتألق الحارس سعيد المسماري، ووليد عمبر.

بدوره، فرض المالي المقيم الحساني تامبورا مهاجم العروبة أفضليته على صعيد المقدمة الهجومية لفريقه الذي ينتهج أسلوب «الكرة الشاملة»، بعدما سجل 7 أهداف في الجولات الماضية، وتضم قائمة نجوم «الخضر»، إلى جانب تامبورا، المدافع البرتغالي الشاب ديجو أندريا «23 عاماً»، والمهاجم محمد خلفان، والقائد خالد الجابري.

وبعيداً عن أجواء القمة، تشهد مباريات اليوم الأول للجولة 14، مواجهة «فض الاشتباك» التي تجمع مسافي «السادس» أمام ضيفه دبا «الخامس» ولكل فريق 19 نقطة، ويستقبل العربي «الرابع» برصيد 20 نقطة، بعد فوزه في الجولة الماضية على الذيد 2-1، ضيفه سيتي صاحب المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط، ويجمع سباق الهروب من المراكز الأخيرة مصفوت «الخامس عشر»، وله 6 نقاط، أمام الرمس «الأخير» بثلاث نقاط.



مباريات السبت



الجزيرة الحمراء – التعاون 16:50

مسافي – دبا 16:50

العربي – سيتي 16:55

مصفوت – الرمس 16:55

جلف أف سي – جلف يوناتيد، 16:55

الظفرة – العروبة 17:05

مباريات الأحد



دبا الحصن – الذيد 16:50

الحمرية – يوناتيد 16:55