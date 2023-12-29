«الفرسان» و«السماوي».. سباق «صدارة الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)



تتصدر مواجهة شباب الأهلي «المتصدر» أمام ضيفه بني ياس «الوصيف» والمقررة في السادسة والنصف مساء السبت، بصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم بنادي شباب الأهلي، واجهة الأسبوع التاسع لدوري الرجال للكرة الطائرة، والذي يشهد مباريات العين وعجمان على صالة استاد خليفة بن زايد، والجزيرة والوصل على صالة «مبادلة دوم»، والنصر وحتا على صالة راشد بن حمدان في معقل «العميد».

ويتصدر «الفرسان» العائد إلى سكة الانتصارات، بتفوقه على عجمان 3-2 في الجولة الماضية، ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، فيما يحتل «السماوي» الفائز في الجولة ذاتها على حتا 3-2 «مركز الوصافة» برصيد 16 نقطة، في رحلة الدفاع عن لقب الموسم الماضي.

ويتنافس الجزيرة والوصل في المواجهة المرتقبة بين الفريقين على صالة الأول، على المركز الثالث، وعاد «فخر أبوظبي» بنقاط الفوز من صالة النصر 3-0 في الجولة الماضية، فيما خسر «الإمبراطور» المواجهة أمام ضيفه العين 1-3، فيما يستضيف «الزعيم» الخامس برصيد 13 نقطة، عجمان السادس، ويستقبل النصر «قبل الأخير» برصيد 7 نقاط، ضيفه حتا «المتذيل» وله 4 نقاط.

الجولة التاسعة



شباب الأهلي – بني ياس 18:30

العين – عجمان 18:30

الجزيرة – الوصل 18:30

النصر – حتا 18:30