السبت 30 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الفرسان» و«السماوي».. سباق «صدارة الطائرة»

«الفرسان» و«السماوي».. سباق «صدارة الطائرة»
29 ديسمبر 2023 14:59

معتصم عبدالله (دبي)


تتصدر مواجهة شباب الأهلي «المتصدر» أمام ضيفه بني ياس «الوصيف» والمقررة في السادسة والنصف مساء السبت، بصالة مكتوم بن محمد آل مكتوم بنادي شباب الأهلي، واجهة الأسبوع التاسع لدوري الرجال للكرة الطائرة، والذي يشهد مباريات العين وعجمان على صالة استاد خليفة بن زايد، والجزيرة والوصل على صالة «مبادلة دوم»، والنصر وحتا على صالة راشد بن حمدان في معقل «العميد». 
ويتصدر «الفرسان» العائد إلى سكة الانتصارات، بتفوقه على عجمان 3-2 في الجولة الماضية، ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، فيما يحتل «السماوي» الفائز في الجولة ذاتها على حتا 3-2 «مركز الوصافة» برصيد 16 نقطة، في رحلة الدفاع عن لقب الموسم الماضي. 
ويتنافس الجزيرة والوصل في المواجهة المرتقبة بين الفريقين على صالة الأول، على المركز الثالث، وعاد «فخر أبوظبي» بنقاط الفوز من صالة النصر 3-0 في الجولة الماضية، فيما خسر «الإمبراطور» المواجهة أمام ضيفه العين 1-3، فيما يستضيف «الزعيم» الخامس برصيد 13 نقطة، عجمان السادس، ويستقبل النصر «قبل الأخير» برصيد 7 نقاط، ضيفه حتا «المتذيل» وله 4 نقاط.

أخبار ذات صلة
«السداسية» تنهي «السلسلة التاريخية» لـ «القيصر»!
كوزمين: أنا «المذنب» في «لقاء الهدايا»!

الجولة التاسعة


شباب الأهلي – بني ياس 18:30
العين – عجمان 18:30
الجزيرة – الوصل 18:30
النصر – حتا 18:30

الكرة الطائرة
شباب الأهلي
بني ياس
العين
عجمان
الوصل
الجزيرة
النصر
حتا
آخر الأخبار
المئات غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب الفيضانات في ألمانيا
الأخبار العالمية
المئات غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب الفيضانات في ألمانيا
اليوم 15:57
الاتحاد يمنح بنزيمة إجازة 3 أيام لـ «ظروف خاصة»
الرياضة
الاتحاد يمنح بنزيمة إجازة 3 أيام لـ «ظروف خاصة»
اليوم 15:26
الإماراتي إبراهيم كلداري رئيسا للمجلس العربي لاختصاص الجلدية
علوم الدار
الإماراتي إبراهيم كلداري رئيسا للمجلس العربي لاختصاص الجلدية
اليوم 15:19
لوريس يُنهي عقده مع توتنهام
الرياضة
لوريس يُنهي عقده مع توتنهام
اليوم 15:15
إضراب يجبر "جيت ستار" اليابانية على مواصلة إلغاء الرحلات
الأخبار العالمية
إضراب يجبر "جيت ستار" اليابانية على مواصلة إلغاء الرحلات
اليوم 15:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©