«الأبيض» يواجه قيرغيزستان في «تجربة تنافسية» بـ «أجواء آسيوية»

معتز الشامي (دبي)



يدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم، التجربة الدولية الأولى، أمام قيرغيزستان، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في الساعة السابعة و15 دقيقة مساء السبت، ويحاول من خلالها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو، الوقوف على جاهزية بعض اللاعبين في التشكيلة، وتقييم البعض الآخر، قبل الاستقرار على القائمة الرسمية التي تخوض بطولة كأس أمم آسيا 2023 التي تستضيفها قطر في يناير المقبل.

وتعد مباراة اليوم «المجال المناسب»، لمنح بعض الوجوه فرصة المشاركة والانخراط في «ودية دولية»، يمكن من خلالها الحكم على اللاعبين، خاصة أن بينتو استدعى 31 لاعباً، يغيب منهم 8 عناصر لارتباطهم بكأس السوبر بين الشارقة وشباب الأهلي.

وشهد التدريب الأخير للمنتخب، التركيز على خطة اللعبة، و طريقة الأداء التي تعتمد على الانتشار الإيجابي في أرجاء الملعب، كما شدد بيتو في محاضرته على أهمية التحلي بالجدية في الأداء، بجانب التمسك بـ «الروح القتالية» ورغبة الفوز استمرار، والتركيز والانضباط التكتيكي.

وطالب بينتو التعامل بروح تنافسية مع التجارب قبل نهائيات كأس آسيا، للدخول في أجواء البطولة مبكراً، سواء تجربة قيرغيزستان، أو «الودية الثانية» 6 يناير المقبل أمام عُمان، والتي يستضيفها استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

من جانبه، أشاد ياسر سالم مدير المنتخب الوطني، بحالة الالتزام والجدية والتركيز العالية في معسكر المنتخب الحالي بأبوظبي، حيث يرفع الجميع شعار التمسك برغبة الفوز والانتصارات في جميع المباريات، مشيراً إلى أن «المحفل الآسيوي» لن يكون سهلاً على جميع الفريق، وبالتالي يحتاج إلى أجهز العناصر، وهو ما يحاول بينتو أن يركز عليه في التدريبات، لاسيما تأكيد عنصر الانسجام والتجانس والتفاهم العالي بين جميع اللاعبين داخل الملعب أياً كانت التشكيلة، وهو ما يتحقق بالتدريبات المكثفة والشرح المستمر لمهام كل لاعب عند المشاركة مع «الأبيض» في أي وقت.

وتعد التجربة الأولى ضمن خطط الجهاز الفني، لوضع «الأبيض» في مسار التحضيرات المناسبة، للمشاركة في كأس آسيا 2023، والتي تستضيفها قطر من 10 يناير إلى 12 فبراير المقبلين.

فيما ضمت قائمة المنتخب الحالية كلاً من، خالد عيسى، حسن حمزة، علي خصيف، خالد توحيد، خالد الهاشمي، خليفة الحمادي، محمد العطاس، عمر حسين هيكل، يوسف المهيري، أحمد جميل، خالد الظنحاني، زايد سلطان، عبد الرحمن صالح، عبد الله إدريس، بدر ناصر، علي سالمين، يحيى نادر، محمد عباس، حازم محمد، ماجد راشد، عبد الله رمضان، طحنون الزعابي، عبد الله حمد، يحيى الغساني، حارب عبد الله، فابيو دي ليما، وعلي صالح، علي مبخوت، سلطان عادل، عيسى خلفان وكايو كانيدو، فيما يتم تقليص القائمة إلى 26 لاعباً فقط، 4 يناير المقبل على أقصى تقدير، وفق الموعد النهائي لتقديم القائمة الرسمية المشاركة في المحفل القاري.