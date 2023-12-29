«رابطة المحترفين» تستعرض التجهيزات النهائية لكأس السوبر



أبوظبي (الاتحاد)



اطلع مجلس إدارة رابطة المحترفين، على مستجدات تحضيرات كأس السوبر الإماراتي، الذي يجمع شباب الأهلي والشارقة، اليوم «الجمعة».

واعتمد الاجتماع المشاريع التطويرية للمسابقات للموسم المقبل، وتقارير الإدارة التنفيذية الخاصة بالمشاريع والمبادرات الفنية، وقرر المجلس اعتماد إنشاء نظام تحليل أداء اللاعبين المركزي، ليشمل جميع المسابقات والأندية بداية من موسم 2024-2025.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة الرابطة السابع لموسم 2023-2024، والذي انعقد باستاد آل مكتوم بنادي النصر، برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، وحضور جمال حامد المري نائب الرئيس، حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي، وجواهر عبدالعزيز السويدي، محمد سعيد بوزنجال آل علي أعضاء مجلس الإدارة، وليد الحوسني المدير التنفيذي، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال، ومصعب المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي، ومديري الإدارات في الرابطة.