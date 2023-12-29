السطو على قصر جريليش !



لندن (أ ف ب)

تعرض قصر الجناح الدولي الإنجليزي جاك جريليش للسرقة، خلال مشاركته مع فريقه مانشستر سيتي «حامل اللقب»، في الفوز على مضيفه إيفرتون 3-1، خلال المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ودخل اللصوص قصر جريليش في تشيشر، شمال غرب إنجلترا، أثناء مشاركته في المباراة التي أقيمت في ليفربول، وكان أفراد عائلة اللاعب وخطيبته ساشا أتوود يشاهدونها في المنزل، عندما سمعوا اصواتاً، وذلك وفقاً للتقارير.

وانطلق جرس إنذار، واستجابت الشرطة بطائرة مروحية وكلاب بوليسية، وعدد من عناصرها الذين وصلوا إلى القصر، لكن من دون أن يجدوا أي مشتبه به.

وأفيد أن اللصوص سرقوا مجوهرات وساعات بقيمة مليون جنيه استرليني «1.2 مليون دولار»، وتم إبلاغ جريليش «28 عاماً» بما حدث بعد انتهاء المباراة ضد إيفرتون.

وقالت متحدثة باسم شرطة تشيشر إنه «في مساء 27 ديسمبر، تم استدعاء الشرطة، بسبب بلاغات عن عملية سطو».

وأضافت «أبلغ المتصل أن عدداً من الأشياء قد سُرق، تم نشر عناصر الشرطة، بمؤازرة من الكلاب البوليسية و«أن بي أيه أس» (الخدمة الجوية في الشرطة الوطنية)، وأجريت عمليات تفتيش في المحلة، لكن لم يتم العثور على أي أثر للمشتبه بهم. لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن والتحقيقات جارية».