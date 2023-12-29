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الرياضة

شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة الدراجات الهوائية

شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة الدراجات الهوائية
29 ديسمبر 2023 18:16

 
أبوظبي (الاتحاد)


تُوج مركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي الفرق الفائزة بمسابقة الدراجات الهوائية «رجال وسيدات»، والتي أقيمت في جزيرة الحديريات بأبوظبي لمسافة 50 كيلو متراً، ضمن المنافسة على درع معالي قائد عام شرطة أبوظبي، في بطولة مدير عام شرطة أبوظبي موسم.
وفاز قطاع العمليات المركزية بالمركز الأول بمسابقة الدراجات الهوائية رجال، وقطاع الأمن الجنائي بالمركز الأول بمسابقة الدراجات الهوائية سيدات، وكرم الفرق الفائزة «رجال وسيدات» العميد مسلم محمد العامري نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد جمال جمعة حبش مدير إدارة التفتيش الأمني بقطاع المهام الخاصة، والعميد عصام عبد الله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بشرطة أبوظبي.
وشارك بالبطولة في فرق الرجال «30»، وفي فرق السيدات «35» منتسبة من مختلف القطاعات الشرطية.

 

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وحصل قطاع شؤون القيادة على المركز الثاني «رجال»، وحاز المركز الثالث فريق قطاع الأمن الجنائي، أما في مسابقة «السيدات» فقد فاز بالمركز الثاني بالمناصفة أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية وأكاديمية شؤون القيادة وأكاديمية المالية والخدمات، وفاز بالمركز الثالث قطاع الموارد البشرية.
وعلى المستوى الفردي هواة «رجال»، أحرز عيسى علي الحمادي من قطاع العمليات المركزية المركز الأول، وحصل جاسم محمد الحمادي من قطاع الأمن الجنائي على الثاني، وفاز سعيد سلطان المهيري من قطاع الأمن الجنائي بالمركز الثالث.
وعلى المستوى الفردي هواة «سيدات»، أحرزت إلينا من قطاع الموارد البشرية المركز الأول، وحصلت فاطمة عليان الشامسي من قطاع الأمن الجنائي على المركز الثاني، وفازت وفاء المعمري من قطاع العمليات المركزية بالمركز الثالث.

الإمارات
شرطة أبوظبي
الدراجات الهوائية
جزيرة الحديريات
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