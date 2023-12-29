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الرياضة

أنشيلوتي يمدد عقده مع «الريال» إلى يونيو 2026

أنشيلوتي يمدد عقده مع «الريال» إلى يونيو 2026
29 ديسمبر 2023 18:18

 
مدريد (أ ف ب) 

أعلن نادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، تمديد عقد مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى يونيو 2026.
وقال النادي الملكي في بيان على موقعه الرسمي، إن أنشيلوتي البالغ «64 عاماً»، والذي كان من المتوقع أن يصبح مدرباً للمنتخب البرازيلي اعتباراً من الصيف المقبل «سيرتبط في النهاية بريال مدريد حتى 30 يونيو 2026».
وفاز أنشيلوتي بكل الألقاب الممكنة مع ريال مدريد، منذ فترته الأولى على مقاعد بدلاء «الميرنجي» (2013-2015)، قبل عودته في عام 2021. 

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أضاف لقبين في دوري أبطال أوروبا (2014,2022)، ولقب في الدوري (2022) ولقبين في مسابقة كأس الملك (2014,2023) إلى سجل النادي المدريدي.
وجاء الإعلان عن تمديد عقده الذي كان سينتهي الصيف المقبل، مفاجئاً في وقت كان فيه المدرب السابق لميلان وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني، مرشحاً لكي يكون أول مدرب أجنبي لأبطال العالم خمس مرات منذ قرابة ستين عاماً، وأن يقودهم بعد كوبا أميركا المقبلة في الولايات المتحدة من 20 يونيو إلى 14 يوليو.
واختار مسؤولو ريال مدريد تجديد ثقتهم بأنشيلوتي الذي بدأ عملية تجديد تشكيلة النادي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 14 مرة «رقم قياسي»، بعد رحيل نجميه البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة في المواسم الأخيرة.
ونجح أنشيلوتي في قيادة الجيل الجديد إلى التتويج بلقب دوري الأبطال في 2022 باعتماده على ركائز أساسية واعدة مثل البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو والفرنسيين إدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني.
ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بعد 18 مرحلة وبلغ ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة حيث سيلاقي لايبزج الألماني.

الدوري الإسباني
ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي
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