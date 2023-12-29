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الرياضة

بنزيمة.. «النمر المفترس» يتحول إلى «قط وديع»!

بنزيمة.. «النمر المفترس» يتحول إلى «قط وديع»!
29 ديسمبر 2023 19:50

 
الرياض (أ ف ب)

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في يونيو الماضي، شكّلت الطائرات المسيّرة وجه «نمر» في سماء مدينة جدة السعودية، وأُطلقت الألعاب النارية بكثافة ابتهاجاً بتوقيع الاتحاد مع مهاجم منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني لكرة القدم السابق كريم بنزيمة، لكنّ جمهور الاتحاد بل ومنافسيه باتوا الآن يروه «قطاً وديعاً» لا نمراً مفترساً، على وقع استمرار أدائه الفني المتواضع.
خلال اللقاءات الأخيرة أضاع بنزيمة «35 عاماً»، المنضم من النادي الملكي حاملاً للكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، فرصاً عدّة سهلة بينها ركلة جزاء خلال الإقصاء من الدور الثاني لمونديال الأندية أمام الأهلي المصريّ.
والثلاثاء، مني اتحاد جدة، بطل الموسم الماضي، بخسارة قاسية أمام ضيفه النصر 2-5 كانت الثالثة توالياً في الدوري، في مباراة أضاع خلالها ثلاث فرص سهلة للتسجيل، وتسبّب في ركلة جزاء ضد فريقه.
سجل بنزيمة تسعة أهداف في 15 مباراة حتى الآن في الدوري بينها ركلتا جزاء، وهو بعيد بفارق 10 أهداف عن مهاجم النصر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر لائحة الهدافين، وسبعة أهداف عن مطارده المباشر مهاجم الهلال الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش.
وإجمالاً، سجّل بنزيمة 15 هدفاً في 24 مباراة في مختلف المسابقات، في حصيلة بعيدة عن أمنيات جمهور الاتحاد الذي تعاقد الصيف الماضي مع البرازيلي فابينيو، والفرنسي نجولو كانتي، والبرتغالي جواو بيدرو نيفيش فيليبي الملقب بـ«جوتا»، بالإضافة إلى المدافع الإيطالي لويز فيليبي، ضمن الصفقات القوية التي أبرمتها الأندية السعودية الصيف الماضي.
وبات الاتحاد الذي تراجع إلى المركز السادس بفارق 22 نقطة خلف الهلال المتصدر، الفريق الأضعف هجومياً ودفاعياً بين الرباعي الكبير (الهلال والنصر والأهلي والاتحاد).
كان بنزيمة الذي وقع للاتحاد لثلاث سنوات ضمن تلك الصفقات، وذكرت الصحف الإسبانية أن ضمه كلف 200 مليون يورو.
وأقر مصدر مقرب من إدارة الاتحاد لوكالة فرانس برس أنّ الصفقات الأخيرة «لم تحقق النتيجة المرجوة بعد».
وأفاد المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه «بالطبع كنا ننتظر المزيد من بنزيمة خصوصاً، لكننا ندرك قيمته كلاعب عالمي».
وأضاف «ليس من السهل دوماً الانتقال الى بلد ودوري جديد والتألق فوراً، هي مسألة وقت».
وبدا بنزيمة ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد «354 هدفاً»، مرتاحاً في الحياة في السعودية من خلال الصور التي ينشرها على انستجرام، حيث يتابعه 76 مليون متابع، وتكشف تفاصيل حياته اليومية وضمنها أداؤه للعمرة.
اضطر بنزيمة بسبب سيل الانتقادات والتعليقات السلبية التي انهالت عليه بعد خيباته فريقه الأخيرة، الى تعليق حسابه على انستجرام، بينها صور ساخرة تشبهه بـ«قطة وديعة»، تجيد المواء لا تسجيل الأهداف، وتعليقات على «إكس» (تويتر سابقاً) تقول إنه «عالة على الفريق» و«أحد أسباب الهزائم».
ولا ينفصل مستوى بنزيمة، الفائز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات، عن المستوى الفني المتراجع للاتحاد الذي انفصل قبل انتصاف الموسم عن مدربه البرتغالي نونو اشبيريتو سانتو، وتعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.
وخسر الاتحاد، الملقب بـ«العميد»، 6 من 18 مباراة في الدوري هذا الموسم استقبلت شباكه خلالها 26 هدفاً، مقابل خسارتين واستقبال 13 هدفاً في 30 مباراة الموسم الماضي. كما خسر أمام كل منافسيه الكبار.
وأشارت تقارير صحفية سعودية مطلع الموسم إلى توتر العلاقة بين المهاجمين مع تجريد حمدالله من الرقم 9 ومنح أولوية تسديد ركلات الجزاء إلى بنزيمة.
ويبدو بنزيمة تائهاً ومعزولاً في الملعب، خلال مباراة الرائد قبل أسبوع، استبدله جاياردو في الدقيقة 75 وفريقه متأخر 1-2، عوضاً عن التعويل على مهاجم بحجمه لتعديل النتيجة.
بعد المباراة التي خسرها الاتحاد 1-3، أكّد جاياردو أنّه استبدل بنزيمة «لأسباب فنية وليس بداعي الإصابة»، وهو ما يعكس حجم الأزمة التي يعيشها الفرنسي.

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