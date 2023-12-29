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السعودية تخفض عدد اللاعبين المسجّلين في قوائم الأندية

السعودية تخفض عدد اللاعبين المسجّلين في قوائم الأندية
29 ديسمبر 2023 20:01

الرياض (أ ف ب) 

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قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري تعديل عدد اللاعبين المسجّلين في كشوفات الفريق الأول للأندية، إلى 25 لاعباً بدلاً من العدد السابق 30 لاعباً، مع مراعاة أحقية كل نادٍ تسجيل 10 لاعبين غير سعوديين، اعتباراً من الموسم المقبل.
وأعلن اتحاد اللعبة أربعة شروط لتعديل عدد اللاعبين لكل نادٍ، وهي «ثمانية لاعبين غير سعوديين من دون تحديد حدّ أدنى لتاريخ الميلاد، مع لاعبين اثنين غير سعوديَين من مواليد 2003 فما فوق، بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في المواهب لدى الأندية»، وفق بيان رسمي.
وأكد البيان على «استمرار أحقية كل نادٍ في تسجيل لاعب واحد أجنبي «مواليد المملكة»، على أن يكون من مواليد 1998 فما فوق»، مضيفاً أنه يحق لكل فريق مشارك في الدوري «تسجيل عدد 8 لاعبين غير سعوديين في قائمة كل مباراة حداً أقصى، بالإضافة إلى الأجنبي من مواليد المملكة «ويُستثنى من ذلك مسابقتا الكأس وكأس السوبر، حيث يمكن مشاركة جميع اللاعبين غير السعوديين المسجّلين».
ويأتي القرار بعد التنسيق مع استراتيجية دعم الأندية، وإدارة المنتخبات الوطنية والمدير الفني للاتحاد السعودي، بالإضافة إلى عقد عددٍ من ورش العمل مع الأندية.
ويتصدّر الهلال ترتيب الدوري بـ50 نقطة بعد 18 مرحلة، بفارق 7 نقاط عن ملاحقه النصر، و13 نقطة عن الأهلي الثالث.

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