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الرياضة

عائلة أنييلي تدعم يوفنتوس مالياً

عائلة أنييلي تدعم يوفنتوس مالياً
29 ديسمبر 2023 20:08

ميلانو (رويترز) 

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قال يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، والذي يعاني من مشاكل مالية، إن عائلة أنييلي ملتزمة بدعم النادي بمبلغ 200 مليون يورو «221 مليون دولار» من خلال شركة إكسور القابضة المملوكة للعائلة.
وتسيطر شركة إكسور ومقرها هولندا على نادي يوفنتوس بحصة تبلغ نحو 64 بالمئة. وكانت الشركة القابضة قد التزمت بتغطية هذه النسبة نقداً لمطابقة هذه الحصة بقيمة تصل إلى 128 مليون يورو، وقد دفعت بالفعل هذا المبلغ بالكامل تقريباً.
وقال يوفنتوس، إنه بما أن المفاوضات مع البنوك بشأن ضمان الجزء المتبقي من الصفقة تعكس «ظروف السوق الصعبة»، فقد لجأ إلى شركة إكسور التي التزمت بشراء أسهم جديدة يحتمل أن تكون غير مباعة بمبلغ أقصى قدره 72 مليون يورو.
وقال يوفنتوس، إن شركة إكسور ستحصل على رسوم قدرها 1.8 مليون يورو مقابل دورها في ضمان الصفقة، ويتوقع النادي إكمال بيع الأسهم بحلول نهاية أبريل المقبل. 

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