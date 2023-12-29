السبت 30 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيطاليا تُلغي امتياز الإعفاءات الضريبية للاعبين الأجانب

إيطاليا تُلغي امتياز الإعفاءات الضريبية للاعبين الأجانب
29 ديسمبر 2023 21:09

روما (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
أليجري يتحدث عن أنشيلوتي ومورينيو
الإنتر يتوقف في «لقاء الضباب»!

أعرب اتحاد لاعبي كرة القدم الإيطالي عن ارتياحه، لقرار الحكومة عدم تمديد إجراءات الإعفاء الضريبي التي يستفيد منها اللاعبون الأجانب في الأندية الإيطالية.
وقد استفاد هؤلاء اللاعبون من إجراء، يسري أيضاً على العديد من العمّال المتخصصين خريجي الجامعات، يتيح إخضاع نصف دخلهم الإجمالي فقط للضريبة خلال السنوات الخمس الأولى من عملهم في إيطاليا.
وقال رئيس الاتحاد أومبرتو كالكانيو في بيان، غداة قرار الحكومة عدم تمديد فترة الإعفاء، إن «لاعبي كرة القدم الإيطاليين والأجانب سيكونون قادرين على المنافسة بنفس المستوى».
واعتبر أن الميزة السابقة «عاقبت حركة كرة القدم الوطنية بأكملها، وأخيراً، اعتباراً من الأول من يناير، سيكون لاعبو كرة القدم الإيطاليون والأجانب في الوضع نفسه، وأشكر الحكومة على ذلك».
وكان وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي يؤيد تمديد الإعفاء الضريبي للاعبي كرة القدم، لكن العديد من أعضاء الحكومة الآخرين عارضوا ذلك، من بينهم نائب رئيس الوزراء زعيم حزب الرابطة المناهض للمهاجرين ماتيو سالفيني، وفقاً لوكالة «أجي» الإيطالية للأنباء.
وكان النائب في البرلمان الإيطالي عن حزب الرابطة لوكا توكاليني، قال إن «التخفيضات المقدمة للاعبي كرة القدم الأجانب الذين يكسبون الملايين أمر غير أخلاقي، والأندية تستثمر الآن في الشباب الإيطالي».
وأشارت وكالة «أنسا» للأنباء إلى أن رابطة الدوري الإيطالي أعربت عن قلقها حيال الإجراء الذي قالت إنه سيكون له «نتيجة تتعارض تماماً مع النتيجة المنشودة: قدرة تنافسية أقل للفرق، ما يؤدي إلى دخل أقل وموارد أقل للشباب، ودخل أقل للسلطات الضريبية».

إيطاليا
الدوري الإيطالي
الكالشيو
آخر الأخبار
المئات غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب الفيضانات في ألمانيا
الأخبار العالمية
المئات غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب الفيضانات في ألمانيا
اليوم 15:57
الاتحاد يمنح بنزيمة إجازة 3 أيام لـ «ظروف خاصة»
الرياضة
الاتحاد يمنح بنزيمة إجازة 3 أيام لـ «ظروف خاصة»
اليوم 15:26
الإماراتي إبراهيم كلداري رئيسا للمجلس العربي لاختصاص الجلدية
علوم الدار
الإماراتي إبراهيم كلداري رئيسا للمجلس العربي لاختصاص الجلدية
اليوم 15:19
لوريس يُنهي عقده مع توتنهام
الرياضة
لوريس يُنهي عقده مع توتنهام
اليوم 15:15
إضراب يجبر "جيت ستار" اليابانية على مواصلة إلغاء الرحلات
الأخبار العالمية
إضراب يجبر "جيت ستار" اليابانية على مواصلة إلغاء الرحلات
اليوم 15:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©