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الرياضة

حمدان بن مبارك يهنئ شباب الأهلي

حمدان بن مبارك يهنئ شباب الأهلي
29 ديسمبر 2023 23:05

دبي (الاتحاد)

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هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، شباب الأهلي، بمناسبة فوزه بلقب كأس السوبر 2023، مؤكداً أن النهائي حقق نجاحاً فنياً وتنظيمياً.
وعبّر معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان عن سعادته بالمستوى الفني الذي قدمه شباب الأهلي والشارقة، مؤكداً أن أي تطور فني في هذه البطولات، ينعكس إيجاباً على الكرة الإماراتية، ويهيئ جيلاً موهوباً من اللاعبين الدوليين الذين يخدمون المنتخبات الوطنية ويحققون أهدافها.
وأشاد معالي رئيس الاتحاد بدور الجمهور الذي منح الحدث الكروي أبرز عناوين تألقه، مشيراً إلى أن جمهور كرة القدم يبقى الحافز الأكثر أهمية في كل مباراة، خاصة النهائيات.
وثمن معاليه جهود رابطة المحترفين التي أخرجت هذا الحدث الكروي بأفضل صورة، متمنياً لها مزيداً من النجاح في كل البطولات التي تنظمها.
 

حمدان بن مبارك آل نهيان
شباب الأهلي
الشارقة
كأس السوبر
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