محمد بن سلطان بن خليفة: «حصاد 2023» البحري يعزز حضور الإمارات عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن عام 2023، جاء متميزاً في الحصاد البحري المحلي والدولي، لمختلف أنشطة الرياضات البحرية، بما ضمته من بطولات مختلفة ومهرجانات، وإنجازات قوية عالمياً.

وقال: نظمت الأندية البحرية مهرجانات عديدة، امتدت من خورفكان إلى السلع، وحفلت ببطولات بحرية حديثة وتراثية مختلفة، ما أسهم في أن يكون للبحر الطابع المتميز والحضور الأكبر، بالإضافة إلى ما شملته المهرجانات من تعريف بالتراث البحري والموروث الشعبي المهم للإمارات في هذا المجال.

وتحدث الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، عن التنوع المختلف في الرياضات البحرية التراثية، وإقامة أهم السباقات، مثل سباق مهرجان دلما التاريخي 60 قدماً، والذي انطلقت نسخته السادسة مايو الماضي، وقال: كان لمهرجان دلما هذا الموسم، الذي نُظم بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ونادي تراث الإمارات، تفوق كبير واسم قوي، رسخ الحضور والاهتمام والدعم للقيادة الرشيدة، بأن يكون لهذا السباق كل العناصر اللازمة للنجاح نسخة بعد أخرى، وأصبح مهرجان دلما سمة متميزة للرياضة البحرية، لأنه أطول سباق للمسافات الطويلة يمتد من الجزيرة وحتى شاطئ المغيرة.

وأشار إلى أن الحصاد البحري الدولي هذا الموسم كان رائعاً لفرق أبوظبي المختلفة، والتي حصدت ألقاباً مهمة في بطولات «الفورمولا»، مثل حصد ذهبية ولقب بطولة العالم لـ «الفورمولا-2»، وفضية بطولة العالم للدراجات المائية، وأيضاً وصافة السرعة والفرق في بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، وفي الشراع الحديث، وقال: حصادنا الدولي عزز من حضور وانتشار الإمارات البحري على المستوى الدولي.

وعن استضافة الأحداث الدولية، أشار الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان إلى أهم الأحداث خلال عام 2023، ومنها البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست في العاصمة أبوظبي للمرة الأولى، وتنظيم الشارقة للجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، بالإضافة إلى استضافة الفجيرة بطولة العالم للإكس كات، وهو مؤشر إيجابي في انتشار وحضور الرياضات الدولية المهمة، في مختلف أنحاء الإمارات، وبجهود ودعم الأندية البحرية.

وأشار إلى الاهتمام بأن تكون الرياضات المستدامة حاضرة ضمن الأجندة في بطولة أو مهرجان يتم تنظيمه، والتوجه نحو بيئة تحافظ على مكتسبات الحاضر، من دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، في ظل التطور الكبير والنهضة البحرية التي تشهدها الإمارات في الوقت الحالي.

وتوجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان بالشكر لكل الأندية البحرية، لما قدمته من جهود كبيرة أسهمت في تطوير الرياضة البحرية وتوزيعها بشكل أكبر في مختلف الشواطئ والبحار في الإمارات، لأن يكون هذا الموسم أحد أفضل السنوات للرياضة البحرية.