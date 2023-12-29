«دبي للقدرة» تستضيف بطولة «التقاط الأوتاد» 14 يناير

أبوظبي (وام)

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة 14 يناير المقبل بطولة «التقاط الأوتاد» التي ينظمها اتحاد الفروسية والسباق، ضمن أجندة المسابقات المقررة في الموسم الحالي، والتي تتضمن 10 بطولات، وأكد راشد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد بالاتحاد، أهمية هذه البطولات للارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، وتطوير مستوياتهم، بما يصب في مصلحة المنتخب الوطني لتحقيق التنافسية في البطولات الخارجية، بدعم واهتمام الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس الاتحاد، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأشار المزروعي إلى أن الموسم الحالي شهد تنظيم 5 بطولات ابتداءً من بطولة اتحاد الفروسية، ثم بطولة التحدي وبطولة العين الدولية، وجاءت بطولة الاتحاد الرابعة في دبي تلتها بطولة قرية بوذيب في ديسمبر الحالي.

وذكر أن البطولة هي السادسة ضمن أجندة الموسم، وتعقبها بطولة أكاديمية بوذيب في يناير، وبطولة المرموم في مدينة دبي الدولية للقدرة وهي الثامنة في الموسم، تعقبها البطولة التاسعة في مدينة دبي الدولية للقدرة أيضاً في مارس، وصولاً إلى المنافسة العاشرة وهي بطولة أبوظبي في مارس المقبل.