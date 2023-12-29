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الرياضة

«دبي البحري» يحتفي بشركاء النجاح في كأس آل مكتوم

«دبي البحري» يحتفي بشركاء النجاح في كأس آل مكتوم
30 ديسمبر 2023 01:16

دبي (الاتحاد)

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احتفى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالشركاء الداعمين والمساهمين في إنجاح فعاليات الموسم  البحري 2023-2024 وجولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً التي أسدل الستار على أحداثها مؤخراً، بإقامة أغلى بطولات الموسم كأس آل مكتوم في نسخته رقم 27.
وحرص النادي مع إقامة منافسات كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً مسك السباقات البحرية في عام 2003، على تكريم ممثلي الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، ضمن مراسم تتويج الأبطال، وأمام جمهور السباق، تقديراً للدعم المتواصل والتعاون المستمر.
وقام محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، يرافقه محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في النادي، بتقديم الدروع إلى الجهات المتعاونة، وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي، تقديراً لدورها وللتعاون اللافت، ووجه النادي الشكر والتقدير أيضاً إلى اتحاد الشراع والتجديف الحديث، على دعمه اللامحدود في الفعاليات، وحرصه على الحضور والمشاركة في سباق التجديف التراثي، وتعريف الجمهور والمشاركين بالجوانب الفنية المتعلقة بالمشاركة في سباقات التجديف الحديثة، وآلية الإبحار عبر القوارب الأولمبية في الفردي والزوجي والرباعي والفرقي.

نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
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