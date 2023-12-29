سباق زايد الخيري يواصل «مسيرة العطاء» في مصر

محيي وردة (القاهرة)

ينطلق صباح اليوم، سباق زايد الخيري في نسخته الثامنة بمصر، ليرسم أحد مشاهده في دعم الخير والإنسانية، ويخصص دخله لمصلحة مؤسسة مصر الخير ومستشفى الناس، وبعض المستشفيات الحكومية، في رحلة جديدة يركض خلالها آلاف المصريين، وعدد من أبناء الجاليات الأجنبية، وأصحاب الهمم في حب زايد والإمارات.

ويقام السباق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتأكيد رسالة الخير والفوز بجوائز مالية قيمتها 10 ملايين جنيه.

ويحظى السباق في نسخته الثامنة، وباعتباره أحد أكبر الفعاليات الرياضية في الوطن العربي، باستعدادات أمنية مكثفة، لضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، ليخرج في صورة تعكس الوضع الذي وصلت إليه العاصمة الإدارية، حيث تم تصميم مسار السباق ليمر بأهم معالم العاصمة الإدارية، ومنها قوس النصر والمنصة، والحي الكومي، وساحة الشعب وحي المال والأعمال.

ويأتي سباق زايد الخيري، انطلاقاً من النهج الذي وضعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وامتداداً لإسهاماته ودوره في ترسيخ الرسالة الإنسانية، وتجسيد الأعمال الخيرية، وإشاعة السلام والمحبة بين الشعوب.

وتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مصر العربية، على مدار الأيام الماضية الترتيبات الخاصة بسباق زايد الخيري، بما يضمن خروجه بصورة تليق بالحدث وقيمته، خصوصاً أنه بات يشكل علامة فارقة على خريطة الأحداث الرياضية التي تربط الإمارات ومصر، وللحفاظ على النجاح اللافت الذي حققته النسخ السبع السابقة.

وتعتبر مصر الواجهة الوحيدة لاستضافة سباق زايد الخيري في المنطقة العربية، بعد أن سبق وحقق نجاحات كبيرة في أبوظبي ونيويورك، منذ انطلاقته عام 2001.

وأشادت لجنة متابعة الاستعدادات الخاصة بالسباق بكثافة التسجيل في الأيام الماضية، مع إطلاق حملات إعلانية ودعائية للحدث الكبير في «المولات»، والمتاجر الكبرى، والأندية بالقاهرة والجيزة.

من جانبه، أعلن الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري اكتمال الاستعدادات لانطلاقة النسخة الثامنة من السباق الخيري في مصر صباح اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة التي تبعد 50 كم من العاصمة القاهرة، على جوائز تبلغ 10 ملايين جنيه مصري، مقدمة لـ10 آلاف فائز في مختلف الفئات المشاركة، بالإضافة إلى 100 رحلة عمرة زوجية «للفائز ومرافق»، وذلك خلال السحب الذي يُجرى على هامش السباق.

وتوجه رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمستشفى الناس بالقاهرة مساء أمس الأول بالشكر والتقدير إلى كل الشركاء من وزارة الشباب والرياضة المصرية، وسفارة الإمارات في مصر، ومجلس أبوظبي الرياضي، والهلال الأحمر الإماراتي والشركة المنظمة في مصر، والمشاركين من المتنافسين الذين يتنافسون على تقديم يد العون بالخير إلى مؤسسة مصر الخير، ومستشفى الناس، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات الحكومية الأخرى التي سيقدم لها ريع السباق، مشيراً إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي يحمل السباق اسمه، ويقام سنوياً في كل من أبوظبي ونيويورك ومصر، ارتبط بالخير والعطاء، وفاضت مكارمه على الكثير من المشروعات الخيرية في مختلف دول العالم.

وحضر المؤتمر والجولة التفقدية بالمستشفى، مريم الكعبي سفيرة الإمارات في مصر، وأحمد هلال الكعبي عضو اللجنة المنظمة العليا للسباق، وحاتم الملا الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، ومحمد حاجي خوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، وممثلون عن مجلس أبوظبي الرياضي، والهلال الأحمر الإماراتي، ووزارة الشباب والرياضة المصرية.

وأكد الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، أن السباق سيقام في العاصمة الإدارية الجديدة، برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليكون شاهداً على النهضة العمرانية الكبيرة في مصر، وأن الأيام الأخيرة شهدت إقبالاً كبيراً على التسجيل للمشاركة في الحدث، متمنياً أن يسجل رقماً قياسياً غير مسبوق في عدد المشاركين، في ظل الجهود الكبيرة المبذولة من كافة الشركاء والقائمين على التنظيم في الإمارات ومصر.

وأضاف الكعبي، أن الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على دعم البرامج والمشروعات الخيرية، ومد يد العون للمحتاجين في كل مكان حول العالم، وأن نهر العطاء المتدفق من الإمارات إلى العالم لا يتوقف، تجسيداً لقيم الأخوة الإنسانية، والتسامح والتعايش المشترك.

وشهد المؤتمر عرض فيلم تسجيلي عن مؤسسة الجود الخيرية، ومستشفى الناس التي تقدم خدماتها الصحية مجاناً لكل المرضى في التخصصات كافة، اعتباراً من عام 2019، وتضم عدداً كبيراً من الأطباء الخبراء وأحدث الأجهزة التكنولوجية في مجالات التشخيص والجراحة ومعامل التحاليل، ولديها خطة توسعية في المستقبل لتصل إلى 600 سرير.

وشهد المؤتمر كلمة مسجلة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، عبر الاتصال المرئي، وجه فيها الشكر إلى الإمارات، وقيادتها الرشيدة، واللجنة المنظمة للسباق، وكافة الشركاء، وأشار إلى أن كل الأمور تسير على خير ما يرام في الاستعدادات لانطلاقة الحدث، وأن صدى الماراثون وصل إلى كل مكان في مصر، في إطار حملة الترويج للحدث الخيري الكبير، وأنه على ثقة بأنه سيخرج بأبهى صورة في العاصمة الإدارية الجديدة فخر النهضة العمرانية في الجمهورية الجديدة لمصر، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهد المؤتمر تقديم فيلم تسجيلي من الشركة المنظمة للسباق عن مساراته في العاصمة الإدارية الجديدة، ونقطة الانطلاق، ونقطة الوصول، وخيمة الفعاليات، والبرنامج الزمني الكامل للحدث الذي ينطلق صباح اليوم.

100 ألف جنيه للمركز الأول

يحصل صاحب المركز الأول لمسافة 10 كم، على 100 ألف جنيه، والثاني 90 ألفاً، والثالث 80 ألفاً، والرابع 70 ألفاً، والخامس 60 ألفاً، والسادس 50 ألفاً، والسابع 40 ألفاً، والثامن 30 ألفاً، والتاسع 15 ألفاً، والعاشر 10 آلاف جنيه، ومن المركز 11 إلى 20 على 7.500، ومن المركز 21 إلى 3900 على 2700 جنيه تقريباً، ومثل هذه الأرقام بنفس الترتيب والأعداد للسيدات في مسافة 10 كم.

وبالنسبة لجوائز أصحاب الكراسي المتحركة «رجال محترفين»، يحصل صاحب المركز الأول على 100 ألف جنيه، والثاني 90 ألفاً، والثالث 80 ألفاً، والرابع 70 ألفاً، والخامس 60 ألفاً، والسادس 50 ألفاً، والسابع 40 ألف جنيه، والثامن على 30 ألف جنيه، والتاسع على 15 ألف جنيه، والعاشر على 10 آلاف جنيه، ومن المركز 11 إلى 20 على 7.500 جنيه، لكل منهم، ومثل هذه المبالغ بنفس الترتيب للسيدات على الكراسي المتحركة محترفات، فيما يتم توزيع 160 ألف جنيه على أصحاب المراكز الأولى الـ 200 من ذوي الهمم رجال من قصار القامة، ومثلها للسيدات.

وفي خطوة مهمة لزيادة مشاركة جميع فئات المجتمع المصري في سباق زايد الخيرى، وافقت اللجنة المنظمة على مشاركة قصار القامة في السباق، بجانب المشاركين من أصحاب الهمم، وتم تخصيص حارة داخل السباق للمشاركين من قصار القامة، حتى لا يصاب أحد منهم، خاصة أنه بلغ عدد المشاركين الآلاف.

من ناحية أخرى، أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملة لتوزيع مواد غذائية على 15 ألف مواطن مصري في عدد من الأحياء الشعبية خلال اليومين الأخيرين.

مريم الكعبي: السباق يعزز جهود نشر الخير

أكدت مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عمق العلاقات بين الإمارات ومصر في المجالات كافة.

وقالت: يأتي تنظيم النسخة الثامنة من سباق زايد الخيري في مصر، تجسيداً للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وفي ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة في الإمارات للمبادرات الخيرية والإنسانية، وأصبح سباق زايد الخيري مناسبة لإبراز المكانة المتميزة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودولة الإمارات، في قلوب وعقول الشعب المصري الشقيق، حيث شهدت النسخ السبع السابقة مشاركة كبيرة من كافة فئات الشعب المصري، كما شهدت اهتماماً وحرصاً شديدين من كافة الجهات والمسؤولين المصريين لإنجاح السباق.

وأضافت: يؤكد سباق زايد الخيري عاماً بعد عام الهدف النبيل من وراء تنظيمه في مصر الشقيقة، وهو نشر الخير والعطاء في العديد من المحافظات المصرية، فقد تم تخصيص عوائد الدورات الثماني من السباق لعلاج المرضى، ومنهم الأطفال مرضى السرطان، ومرضى الكبد الوبائي، بالإضافة إلى دعم عدد من المستشفيات، منها مستشفى أهل مصر لضحايا الحوادث والحروق، ومستشفى علاج الأورام بالصعيد، ومعهد الأورام بجامعة القاهرة، ومؤسسة مصر الخير، والمستشفيات الحكومية بجامعة الأزهر.

الماراثون في مصر

2014: القاهرة لمصلحة مرضى سرطان الأطفال

2015: القاهرة لمصلحة مرضى الكبد الوبائي

2016: القاهرة لمصلحة مرضى الكبد الوبائي بمستشفى زايد بمنشية ناصر

2017: الأقصر لمصلحة مرضى السرطان بمستشفى شفاء الأورمان

2018: الإسماعيلية لمصلحة مستشفى شفاء الأورمان ومستشفيات مصر الخير

2019: السويس لمصلحة المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة

2022: الاسكندرية لمصلحة مستشفى أهل مصر لضحايا الحوادث والحروق.

البرنامج الزمني للسباق

يتضمن البرنامج الزمني للسباق، وصول كبار الزوار، واستقبالهم في مقر شركة العاصمة الإدارية في الساعة الثامنة إلا الربع صباحاً، ثم نقل غير المشاركين منهم إلى الخيمة لمتابعة السباق، خلال الفترة من الثامنة والنصف إلى التاسعة إلا 10 دقائق، ومن ثم قيام كبار المسؤولين بالإعلان عن انطلاق الماراثون في الساعة التاسعة.

وأكدت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري، أنه تم اعتماد فئات الجوائز المتباينة، ليستفيد منها 3900 متسابق في مسافة الـ 10 كم، و3900 متسابقة في المسافة نفسها، و880 متسابقاً على الكراسي المتحركة لمسافة 5 كم، ومثلها للسيدات، و20 متسابقاً للكراسي المتحركة «محترفين»، ومثلهم «محترفات» لمسافة 5 كم، و200 متسابق من قصار القامة رجال، ومثلها من قصيرات القامة سيدات.