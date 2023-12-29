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سلطان بن حمدان يتوج الفائزين بمزاينة الإبل ومسابقة المحالب

سلطان بن حمدان يتفقد منافسات المهرجان
30 ديسمبر 2023 01:16

رأس الخيمة (الاتحاد)
توج معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، في مزاينة الإبل ومسابقة المحالب ضمن مسابقات اليوم الخامس من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «السوان 2023 -2024» برأس الخيمة.
كما تفقد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان موقع مزاينة الإبل ومسابقة المحالب في ميدان السوان بإمارة رأس الخيمة، واطلع معاليه على مشاركات اليوم الخامس لمزاينة الإبل ضمن أشواط سن الثنايا، والتي تشمل 4 أشواط للمحليات والمهجنات الأصايل (شرايا محليات عام لأبناء القبائل، تلاد محليات عام لأبناء القبائل، شرايا محليات لأبناء القبائل (أهل المنطقة)، مهجنات أصايل عام لأبناء القبائل) ويشارك بها مُلاك الإبل الأصيلة من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

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واستمع معاليه إلى شرح موجز، من محمد عبدالله المهيري مدير مزاينة الإبل، حول المزاينة التي تتضمن 280 جائزة موزعة على 28 شوطاً بمجموع جوائز يبلغ 4 ملايين و300 ألف درهم، منها 24 شوطاً مخصصة لإبل أبناء القبائل من المحليات والمهجنات الأصايل، وذلك ضمن 6 فئات عمرية «مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول»، بالإضافة إلى 4 أشواط لمسابقة المحالب 4 أشواط (عرابي محليات، خواوير محليات، مهجنات أصايل، محليات لأبناء القبائل).
وسجلت نتائج مزاينة الإبل في شوط ثنايا شرايا محليات لأبناء القبائل فوز «غير» لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري بالمركز الأول، ونالت المركز الأول في شوط ثنايا تلاد محليات لأبناء القبائل «السلع» لمالكها خميس ماجد راشد شفيان المنصوري، وتقدمت إلى المركز الأول في شوط ثنايا مهجنات أصايل لأبناء القبائل «قيادة» لمالكها رامس مسلم مبارك سعيده الراشدي، وذهب المركز الأول في شوط: ثنايا شرايا محليات لأبناء القبائل (أهل المنطقة) إلى «غزر» لمالكها عبيد سيف راشد الرايحي العليلي.
وفي نتائج مسابقة المحالب، حصدت المركز الأول في شوط العرابي «خطيرة» لمالكها سالم سهيل سالم مسن، وفي شوط الخواوير ذهب المركز الأول إلى «شمطيرة» لمالكها سعادة أحمد محمد سهيل بالحطم العامري، وكان المركز الأول في شوط من نصيب «الريم» لمالكها أحمد محمد سهيل بالحطم العامري، وحلت في المركز الأول في شوط محليات أهل المنطقة «خواره» لمالكها سيف علي عبدالله الضحاك الشامسي.

سلطان بن حمدان بن محمد
سباقات الهجن
مهرجان محمد بن زايد للهجن
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