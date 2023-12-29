ولي عهد رأس الخيمة يشهد منافسات اليوم الخامس لمهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن

رأس الخيمة (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، جانباً من منافسات اليوم الخامس لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل، وتوج الفائزين، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

في الشوط الأول ورمز الثنايا الأبكار المفتوح فازت «مبشرة» لمانع علي بن حماد الشامسي بالكأس والمركز الأول، بعد أن أنهت المسافة بزمن 8:55:3، وفي الشوط الثاني وبندقية الجعدان المفتوح كسب «المقطع» لحمد سهيل بن عويضان العامري المركز الأول بزمن 9:00:1.

وجاءت بقية النتائج كالتالي: الشوط الثالث «السرية» لحمد محمد عويضان العامري بزمن 9:07:00، الشوط الرابع «الهدة» لمحمد ناصر سرود الخييلي بزمن 9:04:01، الشوط الخامس «مخزون» لحمد ضعيف غدير الكتبي بزمن 9:13:0، الشوط السادس «الشقاوي» لمبخوت عبدالله المنهالي بزمن 9:10:5، الشوط السابع «مزون» لصالح بن نصرة العامري بتوقيت قدره 7:12:9، الشوط الثامن «مثيرة» لمحمد حماد سالم الكتبي.

وفي الفترة الصباحية نجحت «النويعس» للدكتور راشد بطي بن محمد الغفلي، في الفوز بأول أشواط الفترة الصباحية للثنايا لمسافة 6 كيلومترات، بزمن 9:15:8 دقيقة، فيما فازت «متعبة» لسلطان عبدالله بن حميد بالشر الخاطري، بالشوط الثاني، بزمن 9:11:5 دقيقة، وحلّق «عديم» لمحمد بطي بن محمد الغفلي بالشوط الثالث، بزمن 9:16:0 دقيقة، واقتنص «مغامر» لحامد عبيد بن حامد الطنيجي، بزمن 9:18:3 دقيقة، ناموس الشوط الرابع، وطارت «غمامة» لمحمد علي بن سعيد الجحافي، بالمركز الأول في الشوط الخامس، بزمن 9:13:3 دقيقة.

وأسفرت الأشواط من السادس وحتى الرابع عشر، عن فوز «بغداد» لمكتوم سعيد بن منانة غدير الكتبي، و«السميح» لمحمد عبدالله بن عتيق جمعة الرميثي، و«مبدع» لعبيد سعيد بن منانة الكتبي، بزمن 9:04:6 (أفضل توقيت) و«احتفال» لمحمد سعيد بن عبيد المزروعي، و«حربة» لصالح محمد بن سالمين العامري، و«شايم» لمحمد سعيد بن عبيد المزروعي، و«الرمح» لحمد ظبيب بن علي العامري، و«الشاهينية» لسعيد سهيل بن دليوي الكتبي، و«أصفهان» لسعيد سهيل بالحطم العامري.

السيف و5 ملايين درهم

تختتم مساء اليوم منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل السوان 2023 – 2024، وتقام في الفترة المسائية 4 أشواط خصصت للحول والزمول وتركض نجائب الأصايل في الشوط الأول للزمول المحليات وجائزته شداد ومليون درهم، أما الشوط الثاني فهو للحول المحليات وجائزته خنجر و2 مليون درهم، والشوط الثالث للزمول المفتوح وجائزته بندقية ومليون ونصف مليون درهم، والشوط الرابع للحول المفتوح وينال صاحب الناموس فيه سيفاً و5 ملايين درهم.