«الآسيوي» يدرس 5 مقترحات لتعديل مواعيد «الأبطال»

معتز الشامي (دبي)

قدم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 5 مقترحات، لتعديل مواعيد دور الـ16 من دوري الأبطال، بعد الشكوى من قرب مباريات «ثمن النهائي»، مع المباراة الختامية لكأس أمم آسيا 10 فبراير المقبل، بينما يقام دور الـ16 من «الأبطال»، وفق الجدول المعلن 12 و13 بالنسبة لأندية الغرب، والإياب 19 و20 من الشهر نفسه، بينما توقيت فرق الشرق 13 و14 للذهاب و20 و21 للإياب، وأسفرت القرعة عن وقوع العين ممثل الإمارات، في مواجهة ناساف الأوزبكي.

ووفق المقترحات المطروحة على الطاولة للنقاش بين ممثلي الدوريات المحترفة والأندية التي تأهلت إلى هذا الدور، يكون المقترح الأول هو ترحيل مواجهات دور الـ16 لمدة 24 ساعة، بحيث تقام للغرب على يوم بدلاً من يومين «13 فبراير»، وتقام للشرق 14 فبراير، بينما المقترح الثاني، يشير إلى ترحيل الموعد 48 ساعة، ليقام الذهاب على يوم واحد لجميع الفرق، ويكون للغرب 14 فبراير، وللشرق 15 فبراير.

أما المقترح الثالث، فيشير إلى ترحيل المواعيد بصورة أكبر، ولكنه يتبعه أيضاً ترحيل مواعيد ربع النهائي، بينما يتم إبقاء نصف النهائي من دون تغيير، بحيث يقام ذهاب دور الـ16 يومي 19و20 فبراير للغرب، و20 و21 فبراير للشرق، بينما الإياب للغرب 26 و27 فبراير، وللشرق 27 و28 من الشهر نفسه، مع الإبقاء على مواعيد ربع النهائي من دون تعديل، وفق الجدول الحالي 4 و5 مارس للذهاب في الغرب، و11 و12 مارس للإياب، وللشرق 5 و6 مارس للذهاب و12 و13 مارس للإياب.

وقدمت إدارة المسابقات بالاتحاد الآسيوي مقترحاً رابعاً أمام الأندية التي ربما ترفض تقارب الدورين الـ16 وربع النهائي، ويقضي بترحيل ربع النهائي لتقام الذهاب 11 و12 مارس للفرق الغرب، و12 و13 مارس لذهاب الشرق، حال تم اعتماد المقترح الثالث بترحيل دور الـ16، بينما يقام إياب ربع النهائي نهاية مارس في «أيام الفيفا» المخصص التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2026»، بحيث يتحول إياب ربع النهائي بدوري الأبطال إلى 8 و9 أبريل للغرب و9 و10 أبريل للشرق.

في ما يتعلق المقترح الخامس من إدارة المسابقات الآسيوية، بعدم تعديل المواعيد الحالية، بما يعيد للبطولة استقرار مواعيدها حتى النهائي.

وعلى الجانب الآخر، ينتظر أن يتم حسم المواعيد النهائية، بناءً على اتفاق الفرق المشاركة في دور الـ16 من البطولة، وذلك في موعد أقصاه الأسبوع الأول من يناير المقبل، وقبل انطلاق كأس أمم آسيا في قطر.

مقترحات التعديل

1- الذهاب 13 فبراير للغرب و14 فبراير للشرق «الإياب دون تغيير»

2- الذهاب 14 فبراير للغرب و15 فبراير للشرق «الإياب دون تغيير»

3- الذهاب 19-20 فبراير للغرب و20 و21 للشرق والإياب 26 و27 للغرب و27 و28 للشرق في حال اعتماد «المقترح 3 »

4- ذهاب ربع النهائي 11 و12 مارس للغرب و12 و13 مارس للشرق، والإياب 8 و9 أبريل للغرب و9 و10 أبريل للشرق.

5- إبقاء المواعيد الحالية لدور الـ16 من دون أي تغييرات، وهي 12 و13 فبراير لذهاب غرب و13 و14 فبراير للشرق.