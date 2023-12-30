الإنتر يتوقف في «لقاء الضباب»!

روما (أ ف ب)



أوقف جنوى سلسلة من أربعة انتصارات لضيفه الإنتر متصدّر الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفرضه التعادل عليه 1-1، في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة التي شهدت تعثّراً جديداً لنابولي بتعادله السلبي مع ضيفه مونزا.

ولا يزال الإنتر رغم التعادل في صدارة ترتيب «السيري أ» برصيد 45 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن وصيفه يوفنتوس الذي يستضيف روما «السادس»، ويملك فرصة تقليص الفارق.

أما جنوى، فبقي في المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن منطقة الهبوط.

وساندت جماهير جنوى فريقها بقوة في مواجهة المتصدّر، حتى أن الضباب الناجم عن دخان الألعاب النارية والقنابل الدخانية، أجبر الحكم على إيقاف المباراة لمدة ثماني دقائق، بعد مرور ربع ساعة من انطلاقتها.

وبعد نصف ساعة حذرة، أظهر خلالها جنوى خطورة كبيرة، افتتح الإنتر التسجيل، بعد كرة مرتدة من تسديدة لنيكولو باريلا، أبعدها الحارس بالقائم، لتجد نفسها أمام أقدام النمساوي ماركو أرناوتوفيتش الذي لمسها ودفعها في الشباك، محرزاً هدفه الأول هذا الموسم «42».

لكن رغم ذلك، عاد فريق جنوى سريعاً إلى المباراة، وأدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، من ضربة ركنية ارتقى لها الروماني رادو دراجوزين، وخادع برأسيته الحارس السويسري يان سومر «45+7».

وفي الشوط الثاني، صنع الإنتر فرصاً عدة صريحة، ولكن من دون ترجمتها إلى أهداف، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وتزامناً، حقق لاتسيو فوزاً كبيراً 3-1 على ضيفه فروزينوني 3-1، وسجّل أهداف لاتسيو الأرجنتيني فالنتين كاسيانوس «70»، الدنماركي غوستاف إيزاكسن «72»، والإسباني باتريك «84»، فيما أحرز الأرجنتيني ماتياس سوليه هدف فروزينزوني «58 من ضربة جزاء»، وبذلك ارتقى لاتسيو إلى المركز الثامن مع 27 نقطة، فيما بقي فروزينوني في المركز الرابع عشر مع 19 نقطة.

وفشل نابولي حامل اللقب باستعادة نغمة الانتصارات، وتعثّر أمام ضيفه مونزا بتعادله معه سلباً.

ويأتي هذا التعادل لنابولي بعد خسارتين، الأولى أمام فروزينوني 0-4 أقصي بموجبها من الدور ثمن النهائي لكأس إيطاليا، والثانية أمام روما 0-2 ضمن المرحلة الماضية.

وبقيَ نابولي في المركز السابع بـ28 نقطة مؤقتاً، فيما حصل مونزا على نقطته الـ22 في المركز الحادي عشر.

ولم يُحقق مدرب الفريق الجنوبي ولتر ماتساري سوى ثلاثة انتصارات في تسع مباريات منذ تعيينه، لكنه لا يزال ينافس على المقاعد الأوروبية المؤهلة إلى دوري الأبطال للموسم المقبل، علماً أنه تأهّل لمواجهة برشلونة الإسباني في دور الـ16 في النسخة الحالية.

وافتقد نابولي هدّافه النيجيري فيكتور أوسيمين الموقوف، كما ماتيو بوليتانو.

وعلى الرغم من أن أصحاب الأرض كانوا الأخطر في المباراة، حيث سدّدوا 9 مرّات على المرمى، فإن الحارس ميكيلي دي جريجوريو حرمهم من تحقيق الفوز.

وأهدر ماتيو بيسينا لاعب مونزا ضربة جزاء في الدقيقة 68 من بين الفرص القليلة التي سنحت للضيوف.

وشهدت المباراة إصابة حارس نابولي أليكس ميريت، ليشارك نيكيتا كونتيني للمرّة الأولى في مسيرته ضمن بطولة الدوري مع النادي، رغم أنه صعد إلى الفريق الأوّل عام 2014، لكنّه تنقّل بين أنديةٍ عدّة بالإعارة.

وطرد الحكم مدرب نابولي ماتساري «83»، قبل أن يطرد رافاييلي بالادينو مدرب مونزا، ولاعبه الكرواتي ميركو ماريتش من مقاعد البدلاء «90+5».

ويلعب نابولي مباراته المقبلة مع تورينو العاشر، فيما يلتقي مونزا مع فروزينوني الرابع عشر.

وفي مباراة ثانية تغلّب فيورنتينا على ضيفه تورينو 1-0، سجّل لوكا رانييري هدف الفوز في الدقيقة 83، وصعد فيورنتينا إلى المركز الرابع مؤقتاً بـ33 نقطة، علماً أنه سيلعب مع ساسوولو في المرحلة المقبلة، فيما تجمّد رصيده تورينو عند 24 نقطة.